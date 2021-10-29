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〈台股盤後〉中小型股力撐大盤 周、月線同步收紅

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈台股盤後〉中小型股力撐大盤，周、月線同步收紅。(鉅亨網資料照)
〈台股盤後〉中小型股力撐大盤，周、月線同步收紅。(鉅亨網資料照)
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台股盤後指數電池航運電子

台股今 (29) 日受電子權值股賣壓湧現，開高走低失守萬七大關，所幸中小型股走堅力穩大盤，櫃買指數更大漲近 1%，帶領大盤跌幅收斂，終場收在 16987.41 點，下跌 54.22 點或 0.32%，周線、月線仍同步收紅，成交量 3449.41 億元。

電子權值股方面，台積電領頭壓盤，盤中失守季線關卡、回測半年線，終場下跌 5 元，收在 590 元，聯電、聯發科、台達電等跌幅也均超過 2%，拖累大盤走弱，鴻海、祥碩、廣達、仁寶、英業達、可成等也都在盤下震盪。

盤面上持續以中小型股最為活躍，櫃買市場續強於集中市場，其中，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋在財報、展望報喜激勵下，盤中即攻上漲停價位 357.5 元，一舉收復所有均線，其他指標個股，中美晶、環球晶、世界先進、譜瑞 - KY、AES-KY 等表現也不俗。

在電動車題材加持下，車用電池族群再度吸引資金追捧，康普、美琪瑪雙雙攻上漲停價位，同步改寫歷史新高價，聚和、車用導線架大廠順德連袂攻上漲停價位，立凱 - KY 漲幅也超過 7%。

貨櫃航運三雄今逆勢抗跌，長榮、陽明漲幅超過 6%，萬海也漲近半根停板，不過從整體大盤資金比重觀察，航運股僅占 14%，顯示資金持續撤出航運族群，電子則續坐穩大盤要角，成交比重接近 7 成。

展望未來，法人表示，短期台股資金輪動快速，盤面上元宇宙、低軌衛星、電動車、電池等題材陸續發酵，但量能仍未明顯放大，顯示台股在萬七關卡前追價意願有限，近期上市櫃公司則將陸續公布財報，投資人可關注具基本面題材個股。

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