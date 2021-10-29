〈台股盤中〉電子權值帶頭殺 一度挫逾百點 摜破萬七大關

儘管美股四大指數周四收紅，台股則因日前漲多，今 (29) 日開高走低，台積電、聯發科等電子權值全面下挫，影響指數下跌逾百點，失守萬七大關，預估今日成交量約 3300 億元，較昨日略增。

權值股今日表現疲軟，台積電跌逾 1%，跌破半年線，鴻海、聯發科雙雙下挫，聯電、台達電也有 2% 以上的跌幅，其餘如先前強勢的台塑四寶、中鋼等，也難敵賣壓、在盤下游走。

觀察今日成交比重，航運類股交投平淡，成交比重僅 8%，電子達 72%，化學生技與醫療也達 7%，以漲幅來看，航運上漲達 1%，化學生技與醫療也有近 1%，電子則下挫近 1%。

此外，櫃買市場延續近日強勢格局，尤其隨著權值股穩懋飆漲逾 8%，拉抬櫃買指數上漲近 1%，較集中市場強勢，其餘櫃買個股如中美晶、信驊、AES-KY 也都有不錯表現。

今日盤面焦點仍為電池族群，美琪瑪昨日公布第三季獲利，每股賺 1.56 元，創下歷史新高，帶動資金再度青睞族群類股，康普同步飆漲 9%，聚和、長園科、立凱 - KY、中碳等，都有 3% 以上的漲幅。

法人認為，台股近來族群輪動加快，包括電動車、電池、元宇宙、低軌衛星等題材陸續發酵，加上迎來財報密集公布期，短期仍可尋求低基期質優個股進行布局。