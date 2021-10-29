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富邦媒Q3獲利創同期新高 前三季賺超過去年全年 EPS 12.98元

鉅亨網記者王莞甯 台北
富邦媒董事長林啟峰(左)和總經理谷元宏(右)。(鉅亨網資料照)
富邦媒董事長林啟峰(左)和總經理谷元宏(右)。(鉅亨網資料照)
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富邦媒momo獲利創高電商雙11

富邦媒 (8454-TW) 今 (29) 日公布第三季財報，單季稅後純益 6.98 億元，年增 66.45%，每股純益(EPS)3.83 元，由於處在相對淡季，EPS 為 4 季來低點，不過，仍創同期新高，前三季稅後純益 23.64 億元，已超越去年全年 19.43 億元，每股純益 12.98 元。

富邦媒第三季合併營收 209.07 億元，年增 34.17%，營業毛利 21.23 億元，年增 48.72%，毛利率 10.15%，年增 0.99 個百分點，營業利益 9.58 億元，年增 109.36%，營益率 4.58%，年增 1.64 個百分點，稅後純益 6.98 億元，每股純益 3.83 元。

富邦媒前三季合併營收 615.27 億元，年增 32.25%，營業毛利 62.89 億元，年增 44.57%，毛利率 10.22%，年增 0.87 個百分點，營業利益 29.06 億元，年增 96.28%，營益率 4.72%，年增 1.54 個百分點，稅後純益 23.64 億元，年增 77.51%，每股純益 12.98 元。

富邦媒指出，第三季營運維持強勁成長力道，網路購物繳出年增 37.7% 的亮眼佳績，而有購會員數年增 30%、首購會員則有 25% 成長，顯見國內電商消費蓬勃發展。

富邦媒統計，第三季高購買頻次的居家生活品類銷售年增逾 50%、美妝保健年增近 40%，表現最突出，而 3C 家電、流行精品和健康休閒均穩健成長，朝均衡發展策略發展有成。

展望第四季，momo《雙 11 超狂購物節》將於 11 月 1 日起開跑，將祭出 111.1 萬紅利金，富邦媒樂觀看待，全檔期業績有望再創新高，已設下年增 30% 的目標。

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