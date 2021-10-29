肯定政府加薪政策 彭双浪：科技產業薪資增幅估逾4%

政院拍板軍公教明年元旦起加薪 4%，台北市電腦公會理事長暨友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (29) 日表示，經濟成長果實應由全民共享，支持政府調薪決定，並指出科技產業調薪幅度將超過 4%，並持續為員工塑造優渥的工作環境。

彭双浪表示，肯定政府對軍公教調薪政策，將經濟成長果實與全民共享的政策立意，認為有助建構友善留才環境、創造人才安定發展的動能，以友達為例，每年也會對員工進行調薪，調薪幅度優於市場標準。

彭双浪進一步指出，目前全球仍有許多國家深受疫情重創，但台灣景氣燈號已連八個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，據主計總處統計，半導體、面板等科技產業，去年經常性薪資增幅也在各個產業中名列前茅，若再加計獎金，認為科技產業薪資調整幅度將超過 4%。

彭双浪表示，台灣科技產業將持續以實際行動，及時實踐打造企業與勞工共好的優質職場，且近年台灣科技產業正面臨人才稀缺、國際競爭等迫切危機，也需進一步吸引擁有高科技知識、技術人才。

彭双浪補充，台灣企業都會依獲利表現，並經年中董事會、股東會同意後，多在年中定期調整員工薪資，希望透過提撥績效、營運獎金制度，將企業營運成果與員工共享。