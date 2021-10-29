現在讀懂碳中和算法穩定幣 Klima 晚不晚？

KlimaDAO 是一種價格自由浮動的算法穩定幣項目，其將 DeFi 與碳中和概念結合，目前部署在 Polygon 上。

撰文：李科

一個月內幣價上漲數十倍，現在你才決定了解以碳中和爲基礎的算法穩定幣 KlimaDAO？似乎確實有點不太趕趟。

不過，也並非太晚。

作爲一個以 Olympus 爲核心基礎的新型穩定幣，KlimaDAO 展示出了別樣的活力和誘惑力，可以預見，未來市場上還會出現越來越多類似的項目。從這個角度看，全面瞭解一下 KlimaDAO，現在正是時候。

什麼是 KlimaDAO

KlimaDAO 是一種價格自由浮動的算法穩定幣項目，其將 DeFi 與碳中和概念結合，目前部署在 Polygon 上。與其它算穩項目不同的是，KlimaDao 將核證碳排放量（BCT）作爲其抵押儲備資產，並結合了債券（Bond）和質押（Staking）機制，貨幣供應由算法進行調節。

按照該項目團隊的說法，Klima 希望通過區塊鏈將傳統碳排放市場和 Web3 進行連接，將經過權威機構認證的碳減排量上鍊交易，以激活傳統碳排放市場，「使資本能夠流向具有影響力的碳減排項目，促使他們進一步革新技術以減少溫室氣體排放，增強現有森林、海洋的生態固碳能力，或促進再生能源項目的發展，通過節能減排達到碳中和，以應對日益嚴重的全球氣候變化問題。」

這聽上去有些扯淡，不是嗎？

碳中和 Carbon Offset

儘管 KlimaDAO 對項目遠景的描述不着邊際，看着讓人並不能完全信服，但是，想真正讀懂這個項目，還是有必要了解一下什麼是「碳中和」。

相信關於保護環境、減少碳排放量這個大背景大家都耳熟能詳：化石燃料產生的 CO2 等溫室氣體導致全球氣候變暖，已成爲全人類面臨的嚴峻挑戰。爲應對全球氣候變化世界各國通過《巴黎氣候變化協定》約定在某個時間點達到碳達峯，碳達峯之後，二氧化碳的排放不再增長，達到峯值之後逐步降低。

在這個大背景下，碳中和（Carbon offset）是指企業測算其生產活動產生的溫室氣體排放總量，然後通過植物造樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳「零排放」。

世界各國每年爲本國主要能源和工業企業分配一定的碳排放額度，並建立碳排放權交易所。如果企業碳排放量小於分配的額度，可以把剩餘額度拿到碳市場上出售獲利，如果企業碳排放量高於其碳排放額度，該企業有兩種選擇：第一是在碳排放交易所購買其它企業多餘的排放額度；第二是購買「核證自願碳減排量」進行碳中和（Carbon offset）。

Klima 中所涉及的碳中和（Carbon offset）就是上述第二種核證碳減排方式， 這是一種企業在生產過程中積累的經過第三方權威機構認證的核證減排量，一單位的核證減排量代表着從大氣中去除一噸二氧化碳，或避免一噸二氧化碳的排放。

瞭解 KlimaDao 儲備資產 BCT

BCT （Base Carbon Tonnes）是 KlimaDAO 的底層儲備資產，BCT 表示代幣化的碳減排量，1 BCT 代表着一噸核證碳減排量。

所謂核證減排量，也叫碳信用或碳積分，是根據《京都議定書》議定，經過第三方權威機構認證的減排量，其主要來自森林碳匯、碳捕集、光伏、風電等再生能源項目吸收或減少的碳排放量，而且這些碳減排項目方是自願開展的，目的就是爲了去抵消中和其它企業的碳排放。

比如，一個光伏發電項目，它生產了 1MWh 的電力，同時能間接減少約 1 噸的溫室氣體排放，這 1 噸的減排量通過一系列的認證認可程序之後，就變成了可用於交易的核證碳減排量，其它高碳排放企業就可以購買這個核證減排量來進行碳中和，達到碳排放指標。

在 KlimaDao 的理想設計中，希望像黑洞一樣不斷的吸收和鎖定 BCT 核證減排量，每鎖定 1 BCT 到 KlimaDao 中就意味着減少或中和了一噸碳排放，也意味着市場上的核證碳減排量減少，進而促使其價格增長。這樣，會一方面激勵核證減排企業繼續增匯減排，以獲得更多的核證減排量用以出售獲利；另一方面迫使高碳排放企業採用清潔能源或革新技術以減少碳排放，最終達到碳中和，以防止全球氣候變暖，這正是 Klima 的願景。

Klima Dao 運行機制

Klima 借鑑了算法穩定幣項目 Olympus 的運行機制，其採用了債券（bond）、質押（stake）、調整供應量（rebase）模式，並採取價格浮動機制。

債券化（Bonding）

用戶可以通過 bonding 機制以折扣價獲得 KLIMA，即用戶存入 BCT 或 BCT/KLIMA LP，可以以一定的折扣價兌換獲得 KLIMA，兌換率通過 KLIMA 市場價計算，用戶投入的 BCT 實際上是作爲一種支撐 KLIMA 價值的資產進入到協議控制的金庫中。

協議將 bond 獲得的 BCT 收入，按 1:1 的比例鑄造新的 KLIMA，因爲每個 KLIMA 背後必須有 1BCT 作爲抵押品支持。新鑄造的 KLIMA 將分發給 KLIMA 的質押者，給所有 KLIMA 持有者帶來收益。

Bonding 機制製造了一種雙贏的局面，LP 持有者可以以相對於市場的折扣價購買到 KLIMA，協議的財政金庫也從中獲得了更多的底層儲備資產，進一步增加了每個 KLIMA 的底層資產淨值。

更妙的是這些 bonding 的 LP 爲協議提供了流動性，讓 KlimaDao 有了自己的流動性，而且這些流動性是永不撤回的，隨着 bonding 的繼續，協議積累的流動性會越來越多，這樣協議的代幣交易就不再需要從其它地方獲取流動性，而且還可以把流動性引流到一些需要的地方去。

目前可以參與 bond 的單幣種有 BCT, LP 代幣對有 BCT/KLIMA 和 BCT/USDC，通過 bond 是獲得 KLIMA 的最佳方式，因爲通過 bond 購買 KLIMA 會獲得一定的折扣，兌換的 KLIMA 將分爲 5 天逐漸釋放。

質押（Stake）

當在合約中質押 KLIMA 時，用戶會以 1:1 的比例收到 sKLIMA。 sKLIMA 是一種權益代幣，在質押的過程中用戶會收到一定的 KLIMA 收益，合約將自動把收益進行再質押，形成複利收益，質押時間越長，複利越高，目前質押 KLIMA 的 APY 高達 31854.46% ，當解除質押時，用戶將獲得其 KLIMA 本金和利率收益。

有幾個因素會激勵 KLIMA 持有者質押他們的代幣。首先，通過 Bonding 出售 KLIMA 的利潤的 90% 會通過鑄造新幣的方式分發給 KLIMA 的質押者；其次，隨着 KLIMA 被質押，流通的供應量減少，拋壓也隨之減少，KLIMA 的價值隨着 KLIMA 的市值增加而增長；再者，以 KLIMA 計價的高回報可以幫助抵消代幣波動帶來的價格風險。

因此大多數 KLIMA 的持有者會選擇將他們的 KLIMA 質押，因爲這樣可以給所有 KLIMA 持有者帶來最高的淨收益，這就是所謂的（3，3）信仰。

調整供應量 (Rebase)

協議將 bond 收入鑄造成 KLIMA 發放給質押者，通過這種方式來分發 KLIMA，而不收回 sKLIMA。此時就導致一個問題，合約中 KLIMA 的數量與 sKLIMA 的比率就增大了，這時就需要 rebase 機制來糾偏。

例如：在系統中質押 500000 KLIMA 產生 500000 sKLIMA 。 如果該協議當天從出售債券（Bond）中收入 4000 美元，假設 BCT 價格爲 8 美元，因爲每 KLIMA 背後都由 1BCT 來支撐其價值，4000 美元的收入就可以鑄造 500 KLIMA，那現在合約中就有 500500k KLIMA 和 500000 sKLIMA ，此時 sKLIMA 供應量需要增加 0.5k，即 0.1%，才能恢復平衡，有了重新調整基準（rebase）用戶除了質押外無需做任何事情，大多數 KLIMA 的持有者只需要質押他們的 KLIMA 就可以獲得複利收入。

核證碳減排 (碳積分) 如何上鍊

這個設計看上去挺有道理，但是，問題來了：BCT 是 KLIMA DAO 的抵押儲備資產，BCT 支撐着 KLIMA 的內在最低價值，協議每鑄造一個 KLIMA 將儲備一個 BCT，BCT 代表一噸核證碳排放量，即通過森林、土壤固碳、可再生能源等項目吸收或減少的碳排放量，但是 BCT 這種資產如何產生、來自哪裏？

按照該項目的介紹，KlimaDao 與另一個區塊鏈碳減排項目 Toucan 合作，將核證碳減排量認證上鍊。具體而言，BCT 代表一種經過分類和認證的代幣化碳減排量 TCO2。 爲了讓買家和利益相關者確信這些 BCT 和背後的碳減排 TCO2 能真正達到減排效果，這些 TCO2 必須經過第三方權威機構 Verra 或黃金標準（Gold Standard）的認證。

Verra 是總部位於美國華盛頓的非營利組織，是目前世界最權威的兩大碳排放標準制定和認證機構之一，由氣候組織（CG）、國際排放交易協會及世界經濟論壇（WEF）聯合於 2005 年共同成立，自 2006 年啓動以來 VERRA 主管的核證碳標準已發展成爲全球最大的自願碳減排計劃，並在全球 82 個國家和地區中有近 1700 多個註冊項目，產生了超過 7 億多個碳信用額。碳排放標準的另一個權威認證機構是世界自然基金會和其他國際非政府組織於 2003 年成立的黃金標準（Gold Standard）。

碳減排認證目前已經比較成熟，風電、水電、光伏發電、森林固碳等自願碳減排項目可以向 Verra 登記並申請認證，如果符合認證標準 Verra 將給予認證，認證信息包含該碳減排項目的種類、年份以及國家等，並生成一個序列號。

Toucan 所做的就是將核證碳減排上鍊，假設用戶購買 1000 噸經過 Verra 認證的碳減排量，會得到一個序列號，用戶可以把這個序列號輸入到 Toucan Bridge 中，進行上鍊登記和代幣化操作，Toucan 收到序列號後會給用戶鑄造一個 NFT，並把序列號拿到 Verra 去核銷，這就等於用戶把碳減排量賣給 Toucan，Toucan 給用戶發一個幣。之所以發的是 NFT 是因爲其可以包含碳減排的噸數、項目種類、年份、國家等不同參數。

問題在於，NFT 是非同質化代幣，常常僅用於藝術品拍賣，如果想把 NFT 背後的碳減排量盤活，就需要把它放到 Defi 裏面去作爲穩定幣項目的底層資產，或作爲借貸項目的質押資產，提供流動性或進行交易纔有更大價值。

Toucan 的方法是將 NFT 碎片化，比如將代表 1000 噸碳減排的 NFT 碎片化成 1000 個 TCO2，TCO2 是 ERC20 代幣，其名稱以 TCO2-爲前綴，後面部分包含它的認證機構、項目名、年份等，比如 TCO2-GT-Forest-2019，碎片化之後的 ERC20 就可以進入各種 Defi 項目進行交易和流通。

但還存在一個問題：不同種類、不同國家，甚至不同機構認證的碳減排項目價格是不一樣的，比如光伏發電和風能發電或森林固碳成本不同，價格也就不同，所以 Toucan 又發明了一種代幣池 (Pool)，允許設置篩選參數進行分類，將同種類的或符合某種條件的 TCO2 放進同一個池子（比如 2015 年巴西的森林碳減排可以放進同一個池子），這樣他們的價格就趨於一致，而且創建代幣池也就有了流動性，便於在 DEX 中交易。KlimaDao 的底層資產 BCT 就是這樣一種碳池代幣，它代表着 2008 年以來的經過 Verra 認證的核證碳減排量。

目前如果想獲取 BCT 來參與 KlimaDao 的 Bond，可以直接從 Uniswap 中購買，也可以嘗試用上述方式從 Verra 購買認證的碳減排量，然後到 Toucan Bridge 中將其上鍊，之後碎片化成 TCO2，最後再把 TCO2 放進 BCT 池中得到 BCT 代幣。雖然看起來有點複雜，不過這個過程非常有意思而且很有創意。

爲何 KLIMA 溢價和 APY 如此之高

以往的錨定美元的算法穩定幣項目，爲了保持價格錨定，當穩定幣價格低於 1 美元時，會通過 bond 發行債券以回收穩定幣，減少穩定幣流通量以使其價格迴歸到 1 美元。當穩定幣價格高於 1 美元時，協議會鑄造新的穩定幣發放給穩定幣質押者或者協議股權質押者，增加流通量，使其價格下降到錨定價格。

KlimaDao 的特別之處在於，它的價格是浮動的，沒有錨定美元，而是將 1BCT 作爲 1KLIMA 底層儲備資產，高利率收益不斷吸引用戶 Bond BCT 或 LP，這樣就不斷的提高了協議金庫的底層資產，相當於協議的收入增加了，這就起到推高 KLIMA 價格的作用。

由於質押利率可觀，和 Olympus 的 OHM 一樣，目前大部分 KLIMA 都在質押之中，市場流通數量少，拋壓也隨之減少，KLIMA 的價格也會隨着需求的增加而增長。

KlimaDao 是將 DeFi 與碳減排結合的一項有趣實驗，得益於質押和 Bonding，KLIMA 在一段時間以來以超高的溢價銷售，使其不那麼像穩定幣，不過其初衷看着卻非常美好：KLIMA 價格增長，不但投資者獲利，也有助於吸引鎖定更多的 BCT 和核證碳減排量，同時降低市場中的核證碳減排量，以推高其價格，鼓勵發展更多節能減排和可再生能源項目，倒逼高耗能企業革新技術以減少碳排放。

不過現實是否如此美好？還需要更多實驗，該協議精力更多極端測試，並且還需要時間的考驗，才能終見分曉。