Facebook 不要「臉」了，扎克伯格的元宇宙夢能實現嗎？

明年計劃投資 1000 億美元，Facebook 正在搏命式轉型元宇宙。

原文標題：《Facebook 不要「臉」了》

撰文： 陳晨

來源：華爾街見聞

2010 年大衛·芬奇的一部《社交網絡》在某種程度上直接宣告了彼時 Facebook 的輝煌。

這個 2004 年由天才少年馬克·扎克伯格創立的社交網站，僅僅用了 6 年時間就聚集了超 4 億用戶，打造出最年輕的億萬富翁，成爲互聯網界的一大奇蹟。

2012 年，Facebook 更是創造了硅谷史上最大規模的一次 IPO，扎克伯格本人也被輿論賦以「蓋茨第二」的美譽。

時至今日，Facebook 已經 17 歲零 8 個月，正站在成年的關口，坐擁 29.1 億月活用戶，已經當之無愧地成爲全球第一大社交網絡平臺。

但今年來它卻屢屢負面纏身，深陷泥潭，這個曾經的業界標杆似乎已經碰到了成長的天花板。

一邊是遭遇道德和監管困境，因爲侵犯隱私及旗下 Instagram 對青少年的不良影響等問題，Facebook 被前員工舉報，遭到媒體及網友的口誅筆伐，扎克伯格本人也被監管部門起訴；

另一邊是增長正在失速的年輕用戶數據及收入。

在這種情勢之下，扎克伯格找到了「元宇宙」這個新風口，並已經押注了全部身家。

美西時間 10 月 28 日成爲扎克伯格和所有關注者們的重要一天，早上 10 點他要出現在 Facebook 的硅谷總部，召開一年一度的 Connect 大會。

這本是 Facebook 旗下 Oculus 平臺的年度開發者大會，但今年非同以往。因爲此前媒體消息就已經傳出：「Facebook 要更名了」、「扎克伯格要 all in 元宇宙了」。

沒有讓喫瓜羣衆失望，扎克伯格在這場會議中，細緻、完整地闡釋了 Facebook 對元宇宙的認識、元宇宙的戰略規劃以及目前在元宇宙領域上所取得的各項進展。

一個新名字 Meta 和一個與「無窮」符號相似的新 LOGO 就此誕生，也象徵着屬於扎克伯格的元宇宙新紀元的開幕。

我相信，元宇宙將是互聯網的下一個重要篇章。

改變是如此徹底，扎克伯格宣佈 2022 年將在元宇宙上投入 1000 億美元，連 Facebook 這個奇蹟的標誌性名字都要被拋棄。

公司的股票代碼也將從 12 月 1 日起從「FB」更改爲「MVRS」。爲了表明轉型決心，Facebook 把樹立在總部門口大名鼎鼎的「點贊」標牌也換成了元宇宙新 Logo。

是「第二曲線」或是「救命稻草」，這一記押寶能再造一個 Facebook 式的奇蹟嗎？

「元宇宙夢」籌劃已久

Facebook 向元宇宙的轉型已經是公開的祕密。

今年 6 月底，扎克伯格在接受專訪時曾表示，希望在未來用 5 年左右的時間，將 Facebook 打造爲一家元宇宙公司。

隨後在 8 月，Facebook 啓動了 Horizon Workrooms 的公開測試，這是一款應用程序，可讓佩戴 Oculus Quest 2 虛擬現實耳機的人以虛擬身份進入虛擬辦公室，並參加會議。這一應用程序可謂元宇宙的初步形態之一。

上月，在被多家媒體曝出 Facebook 存在「企業文化和產品生態系統的重大問題」後，公司首席技術官 Mike Schroepfer宣佈將辭職。接替他這一關鍵崗位的是現任硬件部門負責人、正帶領 Facebook 組建元宇宙團隊的 Andrew Bosworth。當時就有分析認爲，這樣的首席技術官換帥代表，硬件以及虛擬現實相關的業務優先級正成爲 Facebook 未來規劃的一大焦點。

10 月 18 日，Facebook 表示計劃在歐盟僱傭 1 萬名員工，作爲其「元宇宙」計劃的一部分。

當我們開始讓元宇宙進入我們的生活中時，對高度專業化工程師的需求是 Facebook 最緊迫的事項之一。

我們期待與歐盟各國政府合作，尋找合適的人才和合適的市場來推進這項工作，作爲即將展開的招聘活動的一部分。

到 10 月 20 日時，關於 Facebook 計劃更名的消息已經鋪天蓋地。媒體消息表示，Facebook 計劃通過更名反映對構建元宇宙的關注，進一步強化元宇宙佈局。更名後，Facebook 可能會成爲母公司旗下的衆多產品之一，而母公司負責管理 Instagram、WhatsApp、Oculus 等所有產品。

在今天的演講中，一切早先的猜測與消息都得到了驗證，扎克伯格確實 All in 了。

對於這個新名字的由來，扎克伯格則表示它來自希臘語，意思爲「超越」。

對我來說，它象徵着總有更多的東西需要建造，總有一個故事的下一個篇章。我們的故事開始於一間宿舍，超越了我們的任何想象；成爲一系列應用程序，人們用這些應用程序彼此聯繫，尋找自己的聲音，並創建企業、社區和運動，改變了世界。

其實這個名字也由來已久，在今天 Facebook 正式更換域名之前，登陸「Meta.com」會自動跳轉至「Meta.org」網站，而後者則是隸屬於扎克伯格和妻子普莉希拉·陳運營的慈善組織「陳-扎克伯格倡議」。早在 2017 年，該慈善機構就收購了主要從事搜索科學論文的人工智能技術開發公司「Meta」。這表明，扎克伯格早已爲自己的「元宇宙」公司有所打算了。

所以，扎克伯格的「元宇宙」打算如何改變世界呢？

扎克伯格的「元宇宙」世界

「元宇宙」最早起源於一部叫做《雪崩》的科幻小說，這在科技界已經衆所周知，有時人們也會用《頭號玩家》中的「綠洲」來類比。

JPM 的研究則指出元宇宙的兩大核心特點：

連接虛擬世界和現實世界；

允許人們在其中進行社會和經濟活動。

在扎克伯格的願景裏，元宇宙是這樣的一個地方：

元宇宙將是一個你可以隨時隨地都可以進入的世界。你可以擁有無數個顯示器，這些顯示器的大小也可以隨意設置，你可以同步你所喜歡的設置，就和你現實生活中的家一樣，但你可以把元宇宙的家帶向任何地方。

這是扎克伯格爲公司未來十年所下的重大賭注，也是拓展世界邊界的方式。

要完整描繪扎克伯格的「元宇宙」世界，我們可以從今天大會扎克伯格的展示及闡述、以及他撰寫的公開信梳理出線索。

1、基本理念：定義一種存在感

如果說 Facebook 建造的時代還是屬於網站+文字的組合，那麼下一代計算平臺專注的將是體驗。

對扎克伯格來說，元宇宙的定義最重要的一點是——存在感，也就是真實感受與另一個人在一起或者在一個別的地方。

任何事情包括與朋友和家人聚會、工作、學習、玩耍、購物或者創造等一系列並不適合目前在網頁端或移動端完成的體驗，都可以在元宇宙中獲得實現。

2、基礎硬件：Project Cambria 和 Project Nazare

元宇宙世界的繁榮，首先需要一個入口。《西部世界》的玩家也需要到工作臺先換好衣服隨後乘坐一趟小火車前往那片陌生又重複的疆域。

但對扎克伯格來說，這個入口暫時還不需要如此複雜。但 VR 和 AR 設備仍舊是不可或缺的。

在今天的大會上，扎克伯格首先宣佈了一款全新的名爲 Project Cambria 的高端虛擬和增強現實耳機。它體型纖薄，但使用更加智能的傳感器，能夠使虛擬分身在元宇宙的世界中與其他玩家實現眼神交流，提供更真實的虛擬體驗。這個設備的預計亮相時間將爲 2022 年。

此外，首款 AR 智能眼鏡也同時發佈，代號爲 Project Nazare。它的目標是實現科幻電影裏的場景——社交軟件直接懸浮在你眼前，你甚至可以用它邀請你的朋友加入遊戲。不過相比於 Project Cambria，目前 Project Nazare 距離發售標準還比較遙遠。

3、涉及領域：社交、工作（學習）、遊戲

在軟件上，本次扎克伯格宣佈了 VR 新功能——Horizon Home，同時在原先的設備 Quest 更新了 Messenger 功能，此外，扎克伯格還宣佈將在 Horizon Workrooms 中集成更多可用於多任務處理的 2D 應用程序，包括 Slack 、Dropbox、Mural、Pluto TV 等。

（1）社交

Horizon Home 拓展的是社交邊界。使用這個功能，你可以將你和朋友的聚會空間自定義設計成你喜歡的樣子，並自由選擇自己的形象——捏一個新的你出來。

Messenger 則可以實現虛擬現實中的呼叫功能，你可以在 Horizon 中直接撥打 Messenger 電話給朋友，並在虛擬世界中與在現實世界的他們對話。

（2）工作（學習）

扎克伯格今天宣佈將在 Horizon Workrooms 中集成超過 20 個可用於多任務處理的 2D 應用程序，包括 Slack 、Dropbox、Mural、Pluto TV 等。其中一些 Oculus 應用將模糊 VR 和 2D 應用之間的界限，例如，Horizon Workrooms 將在不久後支持 Zoom 的通話。

Quest for Business 工作功能能夠爲企業提供賬戶管理、IDP 和 SSO 集成、移動設備管理等功能；而個人也在 Horizon Home 中擁有辦公空間，Workrooms 中的集成功能也可以在這裏使用。

此外，爲了鼓勵開發者和內容創作者的學習，扎克伯格設立了一個 1.5 億美元的專項基金作爲支持。

（3）遊戲

雖然關於遊戲的硬件更新並不多，但這顯然是最能被普通消費者理解和接受的應用場景，也是被公認的最可能實現盈利的場景之一。

此前，在 Quest 上，諸如 Beat Saber、Population 這樣的 VR 遊戲已經獲得了初步成功。上個月，Facebook 剛剛上線了《生化危機 4》，今天扎克伯格又宣佈著名大 IP《俠盜獵車手：聖安地列斯》也即將第一次以 VR 形式在 Oculus Quest 2 上推出。

未來，元宇宙世界中的遊戲將在沉浸式遊戲場景之外，更多地嵌入到個人日常生活中。例如帶有健身功能的遊戲，如通過 AR 與朋友擊劍、打籃球。

關於更多的遊戲新體驗，2022 年 Oculus 會舉辦一場專門的遊戲展示大會。

4、覆蓋人羣：普通人、開發者、商業機構

在扎克伯格的目標中，元宇宙將覆蓋比社交網絡更爲廣泛的人羣，包括普通人、開發者和創作者以及商業機構。

包括爲普通人提供更爲豐富的工作、遊戲、社交、學習、娛樂體驗；爲開發人員構建基於虛擬現實或混合顯示的開發工具包、爲創作者提供 VR 背景的職業培訓和認證路徑；爲企業提供更爲方便的管理和運營工具。

5、商業模式：多樣化

雖然在公開信中，扎克伯格表示：

「我們建立服務不是爲了賺錢；我們賺錢是爲了建立更好的服務。」

我們計劃以成本價或補貼價格出售我們的設備，讓更多人可以使用。

我們將繼續支持個人電腦的側面安裝和流式傳輸，讓人們有選擇，而不是強迫他們使用 Quest Store 來尋找應用或接觸客戶。

我們的目標是在儘可能多的情況下提供低費用的開發者和創作者服務，這樣我們就可以最大限度地提高整體創意經濟。

但如何利用 Meta 來賺錢顯然是投資者更爲關心的問題。

在扎克伯格描述的應用場景和低成本商業中，一些商業模式的雛形也已經躍然紙上。

例如：銷售硬件設備、收費的開發者和創作者服務、埋在社交和工作場景中的廣告等；遊戲及道具購買更是顯然已經成爲一種非常成熟的商業模式。

在今天的大會上，Facebook 給出了一個店鋪運營的案例：一個香薰店鋪出現在元宇宙世界中，做一個虛擬場景，但將需要售賣的產品嵌入其中。

長期目標則更加宏偉，在公開信中，扎克伯格表示：

我們的目標是接觸到 10 億人和數千億美元的數字商務。

危機四伏的 Facebook

如此搏命式的轉型，背後似乎不只是元宇宙這個概念本身的吸引力，更有 Facebook 今年以來面臨的種種危機。

10 月初，Facebook 及旗下兩大社交媒體 Instagram 和 WhatsApp 的網站和 App 集體宕機，也是 2008 年以後最嚴重的一次。

此外，Facebook 還深陷信任危機，前員工複印了多份公司內部文件和備忘錄。隨後將這些資料交給《華爾街日報》，事件不斷髮酵，扎克伯格本人被叫到國會聽證。

而在各項指標上，Facebook 正面臨失去年輕人、業績增長失速的困境。

1、輿論危機與監管風險

據華爾街見聞此前文章，10 月 Facebook 前員工充當「吹哨人」在參議院消費者保護委員會聽證，斥責公司利益爲上而不顧公衆安全、福祉與青少年心理健康。

媒體發現，該公司在美國以外的市場缺乏內容審查員，用戶評論中出現大量反新冠疫苗的錯誤信息，旗下的圖片類社交媒體 Instagram 對青少年的心理健康存在負面影響、但公司卻視而不見等。

而市場的觀察人士認爲，前員工的重磅爆料，特別是涉及到兒童和青少年網絡環境安全和隱私保護等熱點議題，將加快美國國會兩黨立法者聯手從嚴監管科技巨頭、加強執法行動的步伐。

當地時間 10 月 20 日，美國哥倫比亞特區總檢察長拉辛正式起訴 Facebook 創始人扎克伯格，稱其需要在 2018 年劍橋分析公司的醜聞中承擔個人責任。

同一天，大西洋彼岸的英國競爭和市場管理局（CMA）宣佈，由於 Facebook 未能提供所需的更新信息，該機構將對 Facebook 處以近 700 萬美元的罰款。

2、正在失去年輕人

此前，華爾街文章顯示，Facebook 公司內部的一組研究人員在今年 3 月編寫了一份報告。該報告包括一系列的圖表和數據，強調了一個正在加速的令人擔憂的趨勢：Facebook 在青少年和年輕人中越來越不受歡迎。

數據表明，美國青少年今年在 Facebook 上花費的時間同比下降了 16%，美國年輕人花在社交網絡上的時間同比也減少了 5%。

與此同時，新註冊的青少年人數在下降，年輕人加入 Facebook 的平均年齡也要比過去大。

3、黯然失色的三季報

暗淡的三季報可能是最後的致命一擊。

北京時間 10 月 26 日凌晨，Facebook 發佈了三季度財報。雖然市場預期已經打到很低，但業績仍然低於預期。

三季度總收入同比增 35% 達 290 億美元，低於彭博一致預期的 295 億美元；其中廣告收入 282.8 億美元，同比增長 33%，遜於分析師預期的 289.9 億美元。

實現 GAAP 下經營利潤 104 億美元，低於華爾街預期的 111 億。

三季度 GAAP 每股收益 3.22 美元，比市場預期的 3.17 美元略高。

在關鍵用戶指標上，Facebook 的三季度日活用戶爲 19.3 億，持平或略高於預期，同比增 6%，但更被關注的月活用戶爲 29.1 億，低於分析師預期的 29.3 億，去年同期近 27 億。每用戶平均收入（ARPU）爲 10 美元，同樣低於市場預期的 10.15 美元。

而對四季度的預測則更令人擔憂。華爾街見聞文章指出，投資者和分析師還關心蘋果操作系統的隱私變更如何打擊 Facebook 的數字廣告收入，畢竟上週財報稱受到負面影響的社交媒體 Snap 一夜之間市值蒸發了 1/4。RBC Capital Markets 分析師 Brad Erickson 警告，明年的在線廣告市場纔是值得「持續擔憂的東西」，同時，廣告商支出放緩可能導致 Facebook 收入在今年下半年下降 22%。

元宇宙是救命稻草？明年投入 1000 億美元

公衆形象似乎已經從神壇跌落，此時選擇更名、更換賽道重新出發，似乎是必然之舉，當然也能看出扎克伯格的迫切。

未來在財報中，新的 Meta 也會將業務分拆成兩部分：分別是核心的廣告業務部門和 AR/VR 研發部門 Facebook Reality Labs （FRL）的財務數據。

一方面，這意味着對新形象的重視；另一方面，也意味着未來在元宇宙的投入巨大，扎克伯格不希望後者影響其傳統業務的表觀利潤。

但這一切也意味着，本來已經接近 18 歲成年的 Facebook，如今幾乎要重新清零，再次進入創業週期。

單是今年 FRL 就可能會導致 Facebook 運營利潤減少 100 億美元。而且預計未來幾年每年都會投入更多的資金。由於要加大人員和基礎設備投資，明年 Facebook 的總支出將增長 270 億美元，達到 970 億美元。

從改名和重新整合這兩個動作來看，有人說和當初的谷歌很像。2015 年，谷歌的位聯合創始人創建了一個控股母公司 Alphabet，將谷歌與 YouTube 單獨列爲一個子公司，而無人車、機器人、智能家居等諸多新興業務列爲其他子公司。

而谷歌重組的主要目的也是不想無人車、機器人、生命科學、光纖網絡等衆多需要高額投入，暫時又沒有盈利前景的新興業務拖累了谷歌和 YouTube 等日進斗金的現金牛業務財報。

但從更換賽道的思路上來看，或許和當初騰訊轉做微信更爲相似。

微信作爲一個獨立平臺從頭開始之時，正是互聯網從 PC 端轉向移動端的關鍵節點，藉助這一機會，騰訊在某種程度上實現重生。

而在公開信中，扎克伯格也提及：

我們已經從桌面經過網絡走到手機，從文本經過照片到視頻，但這還不是終點。

下一個平臺將更具沉浸式——一個你置身其中，而不僅僅是看着它的互聯網體驗。我們稱之爲元宇宙，它將觸及我們開發的每一款產品。

現在是不是那個關鍵節點？而元宇宙又是不是那個關鍵性的拯救風口呢？

市場似乎也很糾結，28 日美股開盤 Facebook 股價先是盤前上漲，隨後下跌，接近收盤時重又大漲，但隨即的盤後成交價再次回落，最終收漲 0.21%。

尾聲

元宇宙正在變得越來越真，扎克伯格所展現的決心也愈發堅定。

但在走向元宇宙的路上，還有多少座大山要跨越，也許現在沒有人可以預料。

願景中那個新的虛擬帝國能否幫助扎克伯格重塑「世界第一」的神話？

但願未來一切會如扎克伯格所說：

我們需要一起努力，從一開始，把這個未來最好的版本帶到生活中。