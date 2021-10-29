〈美律法說〉與立訊合資廣東廠將解散 不影響未來合作關係

電聲元件廠美律 (2439-TW) 與立訊合資的廣東立訊美律電子，將辦理清算解散，總裁黃朝豊今 (29) 日法說上提到，由於美中貿易戰導致廠區量產時程遞延，拖累整體稼動率與營運表現，不過未來與立訊的合作關係不受影響。

黃朝豊說明，由於中國深圳廠產能不足，需要擴大規模，2019 年與立訊成立廣東立訊美律電子，主要生產兩款 TWS，不過後續遇上美中貿易戰，產品量產時程遞延一年。

美律因廣東立訊廠稼動率低，衝擊營運表現，加上近期重整投資架構，將轉投資公司進行整併、清算解散，把資金收回並降低費用支出。

廣東立訊廠的產線會陸續遷移至惠州廠及越南廠，黃朝豊強調，廣東立訊廠辦理清算解散，不影響與立訊的合作關係。

其他廠區營運方面，黃朝豊表示，主要生產北美客戶揚聲器的蘇州廠 (蘇州美特) 第三季因出貨量比預期低，導致呈現虧損，不過第四季出貨量大幅提升，看好營運將轉盈。

此外，蘇州美特目標朝向產品多元化與分散客戶群，黃朝豊指出，過去該廠僅生產 4 款機種，至今每年可生產 10 款以上的手機，包括 6 款舊機種、6-7 款新機種，並加入平板與 TWS 產品線，目前更在洽談手錶製程。