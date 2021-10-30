Juan Benet：Filecoin 上線一週年有哪些關鍵進展？

Juan Benet 介紹了 Filecoin 生態內湧現的各類新項目，並透露正在開發擴容方案。

演講：Juan Benet，IPFS 和 Filecoin 創始人

10 月 26 日，第七屆萬向區塊鏈全球峯會在上海外灘 W 酒店舉行，IPFS 和 Filecoin 創始人 Juan Benet 通過線上直播的方式，介紹了 Filecoin 上線一週年的進展和發展計劃。以下爲演講內容。

女士們、先生們，非常激動，今天有機會跟大家分享。過去的一年對我們來說過去是不平凡的一年，Filecoin 主網上線了一週年。上週，整個一週的活動，我們在全球範圍內不斷的演講，有各種各樣的研討會和對話，大家在對話中討論，從去年以來 IPFS 網絡中的新進展很多內容也被上傳到 Youtub 了，對最新的 IPFS 進展感興趣，可以去看這些視頻。

下面我介紹一下 IPFS 過去一年的發展。Web3 代表互聯網的下一代，很快計算會改變所有的物種，現在的計算基礎設施爲世界範圍數百億設備、數十億人提供支持，我們現在用的是各種各樣的的軟件。Web3.0 在世界各地出現了很多變化，在這裏分享一下 IPFS 和 Filecoin，我們實現了互聯網的 P2P，也就是點對點。現在在全球範圍內，我們有數億個的各種各樣的網站，還有各種各樣的開發應用。Filecoin 是去中心化的存儲網絡，主要是存儲人們的信息。這個網絡通過一系列的礦工，也就是存儲能力的提供者，給我們的網絡提供支持。Filecoin 是 Web3.0 的存儲證明鏈，也是存儲賽道中最大的存儲網絡，它已經具備和中心化的雲存儲平臺一較之力，也是各個 Web3.0 的存儲底層，這些系統已經將數據存儲在 Filecoin 了。

大家看到了 Filecoin 實現了各種各樣的增長，我們的數據已經達到了 12 個 EiB 字節，這是非常大的存儲總量。在全球範圍內有 3362 個節點，有很多應用和開發團隊，有大量的人蔘與到 Filecoin 中，我們的進展非常快，每天的進展非常快。我們今年進行了網絡升級以後，網絡的能力又提升了一番。現在出現了很多擴容性的方案，比如正在打造各種各樣的開發工具，從而使得更多的系統能夠接入。在這裏分享一下，我們在全網的使用情況，就是大幅增長的情況。

可以看到這張幻燈片顯示了各種各樣的應用，顯示出它的應用增速喜人。另外 Filecoin 很多應用，獲得了一些應用的支持，比如 NFT 的支持和其他應用的存儲。這裏推薦一下 NFT 存儲，這是一個非常簡單的系統，而且它也是存儲了世界範圍內大量的 NFT，目前有超過 6500 個客戶在 NFT STORAGE 存儲了 650 多萬個 NFT，也就是世界上大部分 NFT 存在了裏面。它得到了 IPFS 的支持，在全球範圍進行部署。

很多開發者平臺也在不斷湧現，尤其是在這裏，重點推薦一下 Textle，你如果想用 Filecoin 打造新的應用，想用 Web3.0 存儲開發你的應用，可以看看之前所說的各種平臺。

另外是 ESTUARY 這個項目，它是一個關鍵的基礎設施，它主要是管理你的存儲，也就是說升級。另外這個項目，它主要把你的文件進行存儲，而且在進行備份，另外你的存儲文件可以和朋友進行分享。

另外是 Huddle 這個項目，大家可以通過它把通話的內容存在 Filecoin 系統裏。尤其是疫情期間，整個網絡非常有用。

這個應用包括視頻的上傳和轉發，甚至可以將一個視頻轉變爲 NFT。可以看到有很多的應用和很多工具，都在我們的生態系統不斷的出現。這裏有一點跨鏈橋，也是一個非常重要的進展，可以看到很多其他網絡中的智能合約可以直接調用 Filecoin 的合約。在瀏覽器和移動端方面，在全球範圍內總計的活躍用戶超過了 2.5 億，這對於所有的 Web3.0 來說，是一個很好的接入口。包括一些項目，幻燈片上這些項目，對我們項目的成功居功至偉。

這是我們今年的新項目，它衡量 Filecoin 生態裏使用的能源，購買可再生能源的信用，不僅僅實現零碳，甚至實現負碳的生態系統。Filecoin 是我們助力更綠色的環境，今年我們推出了 Buliders，它幫助學習人員去學習，實現應用的增長。進入 Filecoin 裏面，開發者學習如何進行 Web3.0 時代的開發，而且可以用我們整個工具對你的應用進行測試。如果你有一個想法，這個想法很有潛力，你希望不斷推動，在這裏有很多加速器，去幫助開發者變成初創企業，再推給我們的生態合作方。

其實我也看到了在世界範圍內，我們舉辦各種各樣的黑客松，大家感興趣的話，可以看一下 11 月、12 月要舉辦的黑客松。今年 4 個加速器，有 60 個項目畢業了，這 60 個項目會基於 IPFS 打造 Web3.0 時代的 APP。舉個具體習得例子，moNA 是 3D 博物館，這款應用提供的是天氣，提供全網的天氣信息 CID 主要是對客戶進行管理。Valist 是去中心化的安全軟件的管理，用各種各樣的軟件實現相連。MinGate 通過使用 NFT 進入一個高質量的內容社區，在這裏獲得各種各樣的高質量內容，另外它也是一個 P2P 的點對點連接，它也可以上傳視頻和存儲到 Filecoin 上。

可以看到這個加速器，它利用了各種各樣的開發者資源，包括我們的黑客松、加速器和資金、撥款、基金還有投資者網絡，從而使得很多初創企業創業更容易。如果大家想要開發 Web3.0 應用的話，可以和我們聯繫。如果大家想參與我們網絡的話，怎麼做呢？首先鼓勵大家成爲我們的客戶，也就是把你們的數據存到 Filecoin 上，也就是可以把自己的文件存到 Filecoin 上。如果你是開發者的話，左邊的項目適合你，你可以用 Fleek、Textile，如果你要打造全方面應用，同時想有好的開發體驗，可以去嘗試其他一些應用。如果你要對數據結構進行更好的管理，有一個去中心化的數據結構，應該選擇 ceramit，它可以幫助你實現上述的目標。如果你有大量的數據，需要保證數據的完整性，請大家看 Storgae 這個項目，如果你想做礦工想提供存儲的話，有很多視頻和文件可以給大家提供幫助，很多礦工也上傳了很多視頻去分享自己的經驗。如果你想做初創企業的話，這個孵化器可以幫助你。

可以看到 Youtube 和其他視頻頻道，有很多優質內容。如果大家想要對這些內容感興趣，大家可以去看我們的視頻和在社區聊天，同時可以加入我們的社區。

同時大家也可以通過參與到我們的提案中，來進一步深入到網絡的治理，比如提出 IPFS，將其變成你的網絡，大家都可以和你一起發聲。除此之外你可以成爲開發人員，開發一些關鍵的應用。

我們有一些核心開發的部分，你也有參與機會。在未來有更多同事去收集反饋體驗的平臺，比如這張幻燈片有一個平臺，這個平臺被得到多次應用，確保能夠讓應用走得更加符合社區的期待。另外我們有一些具體的活動，包括社區的活動、知識分享的活動，利用這些活動進行培訓，告訴他們到底怎麼開始使用 Filecoin，或者對於你的數據如何進行存儲。當然也可以參與到諸多的黑客松，同時你也可以組織黑客松，這也是對我們網絡做出貢獻最好的方式。同時你想要參與 Filecoin 項目最好的方式，參與到全網諸多的項目。因爲 Filecoin 的整個生態系統有數百個項目，每個項目的關注的側重點不一樣，如果大家感興趣的話，都可以去參與，找到幾個求職的機會。

分享一下 Filecoin 未來的發展。今年大家非常關注的是擴容和分片。Web3.0 確實打造了新的基礎設施，這些新的基礎設施認爲安全性高於可擴展性，但是在未來的話，我們會進一步在可擴展性方面進一步推動，確保 Web2.0 一樣的體驗。同時我們要打破共識方面的瓶頸，比如區塊鏈一些共識，確實存在極大的瓶頸，而這個瓶頸要突破。我們是通過一個所謂的分片網絡，來實現克服瓶頸。我們有一種層級制的共識，在 IPFS 上推出了各種各樣的擴容方案，我們在 Filecoin 也在開發類似的方案。而今年的話，也得到了大量的討論，所以我們確實也是希望能夠恩實現互聯網級別的工作量，能夠實現每一秒數萬億處理的處理量，這是我們雄心勃勃的目標，Filecoin 的項目也在正確的道路上推進，我們期待很快把它變成現實。

ConsensusLab，中文名叫共識實驗室，它專注於區塊鏈的共識部分，而且有關共識的層級做了研究，並且思考如何實現可擴展性。但是如何讓每一個分片的性能都進一步提高呢？在這裏有一個關鍵，就是跨分片的執行，這是整個區塊鏈領域大家致力於找出解決方案的部分。在 Web3.0 幾年以後，跨鏈執行不是一個問題，但是現在如果能出現的話，一定是一個極大的創新，可以幫助我們創新很多瓶頸。

另外一個方向就是基於 Filecoin 的數據進行計算，這對任何的存儲網絡來說，都是非常重要的一點。首先存儲網絡可以存儲大量的數據，通過這樣的數據我們能夠執行各種各樣的功能，進行各種各樣的計算和有用的工作。這不僅僅是智能合約，可以發佈各種各樣的工作，可以基於各種各樣的數據去運行。我們的社區應該推動 Web2.0 擴展的項目和架構，在可擴展性方面，可以和 Web2.0 的應用有並駕齊驅的能力。我們看到一個非常有意思的系統，就是同態加密，也可以做計算。隱私的計算在公有云來實現，未來我們會實現基於數據做到的計算。在這裏我們需要做各種各樣的智能合約的編程，這是一個很重要的關注點。除此之外，我們也在思考不斷提高證明這塊，我們也需要大量的創新。

比如我們的 TPS，讓它更快更高效，也能實現更廣泛的隨機，通過可驗證的計算來計算，並且在任何網絡上可以實現計算，並且利用了 Filecoin 的數據。在過去幾個月 Filecoin 出現了大量令人激動的成績，我們也討論可編程合約。現在社區非常關注目前加入到 FVM 的組線，它和 WASM 有可兼容性，主要對跨鏈計算有一個更好的模型。這一切的話非常有意思，大家對這樣的分叉感興趣的話，也可以去 Github 上去看。而且在這周的幾天以後，也會有一個相關的視頻出來。在 Filecoin 方面有很多和以太坊虛擬機相關的東西，在以太坊和其他網絡出現很多有意思的項目，我們也會不斷應用。同時實現以太坊和其他項目的跨鏈橋，我們會做更大的數據科學平臺，很多項目在這裏不斷做。比如像 IPFS 做出了努力，可圈可點。

最後分享一下在 Filecoin 上搭建元宇宙。在幾十年間我們一直不斷做元宇宙，不斷將一點點積少成多，在遊戲和各種體驗方面不斷去完善。現在通過 3D 的環境，遊戲和開放世界的出現，不斷的成熟。加上區塊鏈和 Web3.0 的原生應用，也被我們引入到了元宇宙。現在所處的世界令人激動，元宇宙的出現有很多大規模的企業，也開始對於元宇宙進行大量的深度的投資。很多大的企業，希望能夠獲得一個非常相關的元宇宙的版本，而且這一點的話也是非常重要的。我們就可以打造一個開放的 Web3.0 驅動的元宇宙，這就是我們的 Filecoin 的想法，希望大家加入把它變成現實。

尤其驕傲地和各位分享，Filecoin 社區在很多開發方面是領先的。比如像 NFT 的開發，NFT 在區塊鏈有一個財產權的概念，使得大家能夠和空間或資產有據個歸屬關係，而且他們希望以一個開放的關係，將 NFT 進行應用。也就是 NFT 實現彼此的互操作，不僅是在封閉的架構裏使用，也可以在開放的架構裏使用。在這裏有兩個項目，還有其他的優秀項目。這個領域的話，有很多創意和活動不斷湧現，很有意思。博物館、美術館的話，可組合性的方式去開發房間，房間本身就是 NFT。而且開發單獨房間時，都是單獨性開發的。這裏有很多項目，正在這個領域進行努力，很多的 NFT 已經存儲在 Filecoin 上了。

總體來說，假以時日，不管是空間還是物體，都會通過 Web3.0 進行連接，而且可組合性使得我們可以搭建一個非常開放的元宇宙。但是我不知道是否今天在用戶的使用方面，會出現大爆發。但是很多實驗性的項目正在不斷湧現，也許兩到三年以後，會出現一個爆發式的增長。現在正在做基礎層的人，正在不斷去塑造未來，我也覺得非常高興，非常激動看開發者基於 Filecoin 能出現怎樣的結果。現在邀請各位和我們一起打造元宇宙，基於 IPFS 做一些令人激動的東西。如果大家是開發者，是一個喜歡玩遊戲的人，MoNa 這個項目，有很多獎賞，大家可以關注一下，這是一個很優秀的藝術家的打造的 NFT 的虛擬房間。

以上就是我想介紹的內容，謝謝！

最後再次祝 Filecoin 網絡一週年生日快樂，因爲在過去一年對我們來說很不尋常。大家感興趣可以看到，上週我們上傳了各種各樣的會議視頻。同時非常期待下一年，和各位區塊鏈全球峯會上再見，再次感謝主辦方的邀請。