元宇宙美股如何布局？這檔ETF當日獲千萬美元資金 單月漲逾8%

臉書在周四 (29 日) 正式更名為 Meta 劍指元宇宙商機後，吸引市場布局，Roundhill Ball 元宇宙 ETF (META-US) 出現大量資金進場，單日吸引上千萬美元。

社群媒體巨頭臉書 (FB-US) 周四表示，未來將把注意力轉移到元宇宙的開發，元宇宙是由虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 所建立的虛擬世界，該公司股票代號將於 12 月改為 MVRS 。

素有女股神之稱的伍德 (Cathie Wood) 創辦的方舟投資估計，2025 年虛擬世界營收有望接近 4000 億美元。隨著臉書的聚焦，元宇宙題材正式獲得市場關注。

資產規模 1.49 億美元的 Roundhill Ball 元宇宙 ETF 周四吸引 1250 萬美元，是 9 月初以來的最大單日資金流入，該股近一個月上漲 8.19% 並持續創下新高。

更名消息傳出後美股出現買錯的烏龍，加拿大材料商 Meta Materials (MMAT) 周三收盤上漲 8.3%，該股一直以來是迷因股的成員，6 月曾飆漲至 21.76 美元的高點。

不過，該檔 ETF 創造者之一的 Matthew Ball 表示：「若將 Roundhill Ball 元宇宙 ETF 的強勁資金進場歸因於代碼烏龍是不公平的，臉書在發展元宇宙的態度，只是為這個數兆美元投資機會帶來更多關注。」

Roundhill 投資的執行長 Will Hershey 表示，儘管周四、周五交易量都相當可觀，但該 ETF 6 月推出以來便獲得市場、機構投資人的興趣，臉書的更名只是為元宇宙注入新的強心針。

Roundhill Ball 元宇宙 ETF 主要涵蓋 41 家積極參與元宇宙的企業，包括虛擬世界需要的硬體、運算、網路、支付等公司，其中權重最重的是 Nvidia (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和 ROBLOX (RBLX-US)，臉書是其第四大，權重接近 6%。