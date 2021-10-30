分析師：隨著6年熊市結束 航運股被嚴重低估

週五 (29 日) 航運分析師 J Mintzmyer 表示，隨著 6 年熊市結束，航運股被嚴重低估。

全球貨櫃航運供需瓶頸持續延燒，隨著假日購物旺季接近以及疫情影響，供應鏈瓶頸變得更加慘烈，缺工、塞港問題持續。美國貨運代理和報關經紀商 Flexport 先前表示，在港口的數百台起重機中只看到大約 7 台在緩慢的運行，碼頭已經堆滿貨櫃，因此沒有空間容納來自船上的還是陸地的新的貨櫃。

全球貨櫃航運供需瓶頸持續延燒 (圖片：AFP)

Value Investor's Edge 航運分析師 J Mintzmyer 指出：「港口基礎設施和整個供應鏈 (包括卡車和司機) 已經連續十年投資不足，美國僥倖逃脫了好幾年，但現在人們幡然醒悟，意識到我們面臨著一個嚴重的結構性問題。」

J Mintzmyer 提到：「如果港口得到適當升級，鐵路交通、卡車狀況改善，那麼我們可以期待明年假日購物季更加平穩，理想的情況下，到 2023 年將看到一個平穩的 (航運) 系統。」

J Mintzmyer 特別指出：「航運股被嚴重低估，而且還沒有在已簽署 3 至 5 年租賃合約消息中定價，坦白說，即期匯率已不重要了。」

J Mintzmyer 看多以色列一家全球性貨櫃航運公司以星航運 (ZIM-US)，公允價為每股 70 美元。

J Mintzmyer 分析：「預估以星第三季每股純益 (EPS) 為 10-12 美元，第四季 EPS 約為 11-15 美元，每週產生約 1 億至 1.5 億美元的自由現金流，該公司將支付其 2021 年獲益的 30-50% 配發股息，而該公司目前股價僅為 50 美元，太瘋狂了！」

J Mintzmyer 期望供應鏈瓶頸在明年 2 月能有所緩解，接下來的一年可能會有一個更平穩的 2022 年假日購物季，儘管高運費很有機會會持續下去。

J Mintzmyer 預計：「就平均運輸成本和利潤而言，太多人錯誤地認為 2012 至 2018 年航運業表現正常，但錯了！我們經歷了貨櫃船連續 6 年的熊市，美國人已習慣不現實的廉價運輸成本，全球運輸公司無休止的虧損以補貼他們。」

他直言：「但現在，那個時代已經結束了！」