〈貴金屬盤後〉黃金白銀收低 唯通膨擔憂情緒支撐 10月上漲

週五 (29 日) 交易，黃金期貨價格本週收低，但本月上漲，部分係因全球通膨上升以及後疫情的復甦不均衡引起市場擔憂情緒，進而支撐黃金買盤。

白銀本週也收低，但本月同樣上漲，為 5 月以來首次月度上漲。

GraniteShares 的投資組合經理 Jeff Klearman 表示，黃金和白銀本月上漲主力來自實際利率下降，而這是因美元稍微走疲所致。

「自 9 月下旬以來，美國 10 年期實際利率已下跌近 20 個基點至 -1.01%，反映出投資者對經濟成長放緩的擔憂，支撐了黃金和白銀價格。」

「由於投入 / 材料短缺以及生產和運輸瓶頸，高通膨持續加劇，令投資者更加擔憂經濟成長遭物價上升拖累而放緩。黃金通常被視為對抗通膨的避險工具，而能源價格激烈上漲，尤其是天然氣和煤炭價格，加劇了這個情況。」Klearman 說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 18.70 美元或 1%，收每盎司 1783.90 美元，逾一週低點。

基於交易最活躍契約，黃金本週下滑 0.7%，但本月上漲 1.5%，為 7 月以來最大單月漲幅。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 17 美分或 0.7%，收每盎司 23.949 美元。

白銀本月上漲 8.6%，為 5 個月來首次單月上漲，但本週白銀約下跌 2.1%。

黃金一直難以守住 1800 美元關卡上方，現在該水準已被視為黃金的阻力點。美元的波動 (貴金屬以美元計價) 被指為近期貴金屬顛簸與區間波動的原因。

ICE 美元指數週五上升 0.9%，對黃金構成壓力，但本月該指數小跌近 0.1%。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「黃金盤中價格一度躍升至 1800 美元水準以上，但再次回落跌破該水準，未能持續攀升到 1850 美元以上的領域，這一點表明市場處於上限目前還沒有準備好克服強勢美元。」

「我們近期內會看到今年這樣的走勢一再重複，換句話說，黃金會呈現區間交易，不會有向上或向下的突破。」

Fed 下週三將發布最新貨幣政策決議。

Klearman 表示：「Fed 正謹慎地收緊貨幣政策。當前的高通膨水準引發市場擔憂，Fed 預期下個月開始削減購債規模，並可能在明年 6 月之前升息，但 Fed 也擔心經濟成長放緩。」

「這種謹慎態度，加上對經濟活動減少的擔憂，有助於推動實際利率下降，且可能將支撐白銀和黃金價格上漲。」

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