〈貴金屬盤後〉美GDP成長放緩 黃金重返1800美元上方

週四 (28 日) 交易，黃金期貨價格上漲，收在 1800 美元關卡上方，係因數據顯示，美國第三季經濟成長明顯放緩。

TIAA 銀行世界市場總裁 Chris Gaffney 表示，美國第三季 GDP 數據低於預期，舒緩了市場對 Fed 提早升息的擔憂，並給予黃金支撐力。「黃金被廣泛視為對抗通膨的工具，而通膨預期上升應該有利黃金價格。」

美國商務部週四公布，美國第三季 GDP 成長年率自前一季 (4-6 月) 的 6.7% 下降至 2%。

Gaffney 表示，GDP 遜於預期更能佐證 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的論點，即「經濟沒有過熱的危險，在可預見的未來利率將保持非常寬鬆」。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.80 美元或 0.2%，收每盎司 1802.60 美元，為交易最活躍契約自週一來首次站在 1800 美元上方。

世界黃金協會 (WGC) 週三稍晚公布，第三季全球黃金總需求量較去年同期下降，因為對黃金的投資下降 50% 以上，這主要由黃金支持的 ETF 季度外流 26.7 公噸所致。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 7 美分或 0.3%，收每盎司 24.12 美元。

金屬交易者也衡量歐洲央行 (ECB) 的決議。ECB 一如預期地將貨幣政策維持不變，但稱會繼續透過疫情時啟動的緊急購買計畫來收購資產，但收購速度會較第二季和第三季放緩。

Gaffney 表示，歐盟利率將維持在低水準，因為 ECB 調查顯示，明年通膨將放緩。這對貴金屬來說是非常好的環境─在低利率下，通膨預期上升。有鑑於此，我們看到貴金屬價格開始走高，因為投資者希望讓投資組合更加多元化。」

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 週四報告寫道：「從更廣泛的角度來看，黃金投資者意識到，即使通膨仍然上升，主要央行整體上也可能不會過於激進地收緊貨幣政策。」

「因為經濟中仍有大量閒置產能，臨時因素的衝擊將在未來幾個月減弱，導致通膨冷卻，降低央行積極收緊的必要性。」

週三黃金價格短暫下跌，加拿大央行表示將結束其量化寬鬆計畫，並著眼最終升息。然而，公債殖利率回落，10 年期和 30 年期公債殖利率均出現 3 個月來最大跌幅，給予黃金支撐力。

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