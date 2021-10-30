電玩遊戲太好賺？蘋果欲推遊戲主機 劍指微軟、任天堂、Sony

蘋果 (AAPL-US) 週五在一份監管文件中提到，其產品將作為遊戲平台，與 Sony 的 Playstation、微軟 (MSFT-US) Xbox 和任天堂競爭。

此前蘋果稱，在智慧手機上與谷歌 Android 競爭，以及在 PC 上與微軟 Windows 競爭，都只是為了吸引軟體開發商的注意。

今年稍早蘋果與遊戲開發商 Epic Games 備受矚目的反壟斷訴訟，蘋果的競爭者也是審判焦點，其中蘋果聲稱沒有壟斷，因為 App Store 也必須與其他提供 Epic《要塞英雄》的遊戲平台競爭，當時蘋果在其 SEC 文件中並未將遊戲主機列為競爭者。

最終法官裁定，蘋果在「行動遊戲交易市場」上沒有壟斷地位，但下令蘋果必須改變其商業作法，讓開發商得以提供蘋果運營以外的支付方式給用戶。

蘋果年度文件也反映出，蘋果靠手機和平板上的遊戲產業大謀其利。根據 Epic Games 審判中的法院裁決，App Store 大約 70% 營收來自遊戲 app，而這僅由不到 10% 的 App Store 用戶產生。

根據 CNBC 的分析，蘋果 App Store 2020 年的銷售總額超過 640 億美元。《華爾街日報》本月初報導，蘋果靠遊戲來的獲利比微軟、任天堂、動視暴雪 (ATVI-US) 和 Sony 等業界巨擘還多。

因此，蘋果的產品決策益發迎合遊戲玩家也不意外。今年 9 月蘋果新發布的 iPhone 13 Pro 機型，其螢幕可提高更新率，就是遊戲玩家喜歡的熱門功能之一，因為螢幕更新率越高，動態畫面的視覺效果就會越順暢。