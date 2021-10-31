〈外幣投資術〉美元將結束築底 三大因素支撐匯率緩升

國際美元今年以來呈現開低走高格局，美元指數 10 月中旬一度站上 94.5，最近才回落至 93.3 附近，而新台幣兌美元近日處在「27 字頭」，永豐投顧表示，Fed 升息預期提前至 2022 年，宣告美元結束築底、邁向升值道路，不過若以短線來看，有三大因素影響，美元將呈現緩升，而非劇烈升值。

永豐投顧表示，多數 Fed 官員支持近期展開縮表，但普遍認為距離升息還有一段路要走，雖然警惕通膨升溫風險，但仍傾向高通膨是暫時性的。Fed 透過升息抑制通膨的意圖不如其他央行，加上市場避險情緒降溫，美元指數連 2 週收黑，最新報價落在 93.3，其他 G10 貨幣全數上漲，新興市場貨幣多數收紅。

北富銀表示，目前美國貿易逆差擴大創下新紀錄，然而 2021 第二季經常帳佔 GDP 為負 3.2%，距離歷史低位尚有距離，貿易情況持續可控下，美國無須透過美元大幅貶值來改善貿易逆差，且債務上限獲得緩解，市場對美元維持強勢地位仍保持樂觀看法。

北富銀進一步指出，由於美國聯準會持續重申縮減購債計畫，加上美國債務上限獲得緩解，帶動市場對美元轉強預期；永豐投顧也認為，市場通膨擔憂短期難以消退，預期美元維持高檔震盪格局，第 4 季的美元指數預估區間為 93~95。

由此可以看出，各界都認為美元走強是趨勢，對空手者來說，不少有美元需求的投資人選擇在走高前先進場布局，但是，永豐投顧提醒，美元將呈現「緩升」，而非劇烈升值，原因在於：(1) 就業市場還有很長的路要走，導致 Fed 升息行動受到限制；(2) 通膨是全球性問題，不只有 Fed 可能採取行動，其他央行也會；(3) 美國企業庫存水位極低，向海外回補庫存的需求仍強，龐大的貿易逆差將持續壓抑美元升值動能。

此外，過去一年以來新台幣走勢相對強勢，讓許多民眾早已開始分批買進美元，使得美元滿手，元大人壽表示，以美元計價的理財工具很多，但考量能彈性規劃與分散風險等因素，美元計價的利率變動型終身壽險可做為資產配置之一，在美國升息循環啟動前期，掌握領先布局美元資產的契機。

