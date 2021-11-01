〈台幣〉股匯不同調 匯價翻貶下探27.855元

時序進入 11 月，美國聯準會利率決策會議於本周登場，台北股匯今 (1) 日表現不同調，新台幣匯價有壓，以 27.84 元貶值開盤後，最低來到 27.855 元，貶值 3.5 分，外資偏向觀望，不過，台股強勢開高，一舉站上萬七、17100 點，一度收復半年線關卡。

聯準會 FOMC 訂於 3 日 (台灣時間 4 日凌晨) 結束兩天會議，主席鮑爾將發表政策聲明。Fed 每月減少購債規模已成定局，儘管市場可能會出現一陣恐慌性賣壓，加劇股市波動，並對風險偏好形成壓力，但決策官員認為這是在超寬鬆政策兩年後，首度回歸中性政策，平常心看待即可。

出口商已完成月底例行性拋匯，在 FOMC 登場前夕，美元走勢轉強，新台幣匯率今天跟隨其他亞洲貨幣走貶，最低貶至 27.855 元，市場觀望氣氛濃厚。

台股方面，電子族群今天互有漲跌，台積電在平盤附近整理，台達電、大立光等表現偏強，航運、造紙及油燃等傳產股也獲買盤青睞，激勵指數漲逾 130 點，最高來到 17119 點，收復 5 日線、季線與半年線關卡，不過，金融股偏弱，大盤漲勢略收斂。

觀察主要亞幣表現，韓元兌美元早盤貶值 0.24%，泰銖貶值 0.12%，新加坡幣、日圓及新台幣約貶值 0.04-0.07%，人民幣則微幅升值。