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資金暫泊好去處 銀行優利存款年息最高2%起跳

鉅亨網記者郭幸宜 台北
資金暫泊好去處 銀行優利存款年息最高2%起跳 。(鉅亨網資料照)
資金暫泊好去處 銀行優利存款年息最高2%起跳 。(鉅亨網資料照)
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存款渣打美元優存LINE Bank

低利率時代，為吸引存戶青睞，部分銀行會透過優利方案吸引資金停泊，包括渣打、LINE Bank 近期都有類似方案，存款利率最高 2% 起跳，讓小資族在尋覓資金停泊處之餘，也能享受「有感存錢」。

渣打銀行日前宣布推出新台幣美元活存推出優利加碼，只要是新存入資金，或全新的優先理財貴賓均能享受優利加碼，其中新台幣活存年利率最高加碼至 1.08%，美元活存最高年利率可享 1.68%。

此外，針對中小企業客戶新增資金也另有推出專屬之新台幣美金活存優惠加碼專案。

渣打銀行表示，「振興有利」新台幣活存專案針對個人客戶推出優利加碼，即日起到明 (2022) 年 1 月 20 日止，只要在活動期間內，新增新台幣資金滿 100 萬元，即可享年利率加碼至 0.7%，新增新台幣資金滿 200 萬元以上，可享年利率加碼至 0.88%。

另外，符合全新合格渣打優先理財貴賓資格，可再享額外加碼，最高優惠年利率上看 1.08%。

至於美元活存專案則是針對偏好持有外幣的個人客戶，即日起至到 11 月 30 日止，活動期間完成登錄即可自登錄當月起享 3 個月年利率加碼優惠，美元活存新增資金加碼最高 0.88% 優惠年利率，符合全新渣打優先理財貴賓資格再享額外加碼最高 0.8%，合計最高可享 1.68% 優惠年利率。

另外，純網銀 LINE Bank 日前也宣布推出 2.2% 優利活存方案，相較於其他優存有計息金額門檻，LINE Bank 優利活存只要 1 元就能計息，對於資金不多的小資族相對合適。

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