兆豐中國系列基金 聚焦內需消費類股 搭上消費旺季列車

近期台灣媒體也關心基金是否投資美國所禁止的 59 家中國軍事、監控相關企業。對此兆豐投信表示旗下中國 A 股基金、內需 A 股基金及所有其他基金並未持有相關個股，近期中國股市受制於各種監管措施，指數表現震盪，但市場正逐漸消化利空，淬鍊後的陸股，投資機會浮現。兆豐投信中國系列基金專注在消費、自主可控技術、碳中和相關族群等，符合中國政策風向，建議投資人可分批布局。

兆豐投信中國內需 A 股基金經理黃家慶指出，中國官方表示先前政府針對金融反壟斷和防止資本無序擴張，在銀行、保險、證券以及其他金融領域採取了一系列措施，已取得了初步成效，顯示政策監管最嚴苛時期，或許已經過去，有助於提升市場投資情緒。隨中國疫苗接種率提高，先前深受疫情所苦的接觸型消費，有機會逐步復甦，加上第四季至農曆年前為消費旺季，可望成為推升陸股一大助力。

7/15 中國全面降準 0.5%，近期也加速地方專項債發行節奏，人行也持續透過逆回購向市場釋出資金。整體而言，相比上半年，無論貨幣、財政政策均較為寬鬆、積極；加上陸股投資具有低基期優勢，配合監管疑慮、恆大危機、限電停工等利空趨緩鈍化，中美緊張關係也出現破冰訊號，陸股重獲投資人青睞機會不低，建議可持續分批佈局。