〈金管會備詢〉比特幣暴漲暴跌 黃天牧：投資人要自己承擔風險

立委吳秉叡今 (1) 日於立法院財委會指出，比特幣的暴漲暴跌遭中國紅色權貴所操縱，交易風險很大，建議金管會對其交易應適當管制，對此，金管會主委黃天牧表示，虛擬資產是一個「商品」，投資人應該要知道自己要承擔風險，這不是金管會職責內監管的金融商品。

吳秉叡表示，觀察比特幣趨勢，多次的暴漲暴跌中有個巧合是只要中國承認比特幣合法性高的時候就暴漲，但若嚴打比特幣時就暴跌。

黃天牧坦言，有看到文獻，各加密資產都很希望有監理機關的加持，包括狗狗幣等波動都有這些巧合。

吳秉叡進一步指出，據聞中國紅色權貴需要洗錢時，就會承認比特幣，洗了一段時間後就會嚴禁，因此比特幣才會暴漲暴跌。中國透過政策就可以操縱暴漲暴跌，此商品就算認定為「虛擬資產」而非「虛擬貨幣」，因為漲跌不是靠規律經濟，而是靠人為政治操作，交易還是很危險，建議對其交易應適當管制。

黃天牧表示，確實聽過此傳聞，因此金管會對虛擬資產的洗錢防制積極把關。因為投入這類商品有特定的族群，所以目前各國對交易面的監理都還在觀望中，金管會只負責防制洗錢監管，虛擬資產只是「商品」，投資人應該要知道自己要承擔風險，這不是金管會職責內監管的金融商品。