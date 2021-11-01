〈台股盤前要聞〉台廠不缺席元宇宙商機、瑞昱明年上半年續強 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，元宇宙引爆熱潮，科技巨擘爭相投入，台廠訊連、驊訊、鈺創、中光電等，也挾帶優勢技術爭搶商機；瑞昱第四季受季節性影響，營收估較上季放緩，不過，明年上半年訂單強度與今年下半年相當，毛利率將維持高檔，供不應求短期難解。以下是今 (1) 日必看重要財經新聞。

元宇宙商機台廠挾軟硬實力不缺席 10 檔首波受惠概念股出列

近來元宇宙成為科技界當紅炸子雞，全球巨擘爭相投入，包括 NVIDIA、Google、臉書及微軟等，臉書更是直接重押更名為 Meta，盼實現透過數位分身穿梭線上共同空間的願景，儘管建構元宇宙世界還有很長一段路要走，但台廠擁有堅強的高科技軟硬體實力，在形塑元宇宙過程中勢必不會缺席，市場法人看好 VR / AR 相關供應鏈包括訊連 (5203-TW)、驊訊 (6237-TW)、鈺創 (5351-TW)、中光電 (5371-TW) 等，10 檔可望成為首波元宇宙受惠概念股。閱讀全文...

供不應求難解 瑞昱明年上半年訂單強度持平今年下半年

網通 IC 大廠瑞昱 (2379-TW) 10 月 29 日召開法說會，副總黃依瑋表示，第四季受季節性影響，營收估較上季放緩，不過，整體需求仍相當強勁，明年上半年訂單強度與今年下半年相當，且因供應持續短缺、屬賣方市場，毛利率將維持高檔，坦言供不應求短期難解。閱讀全文...

二大因素支撐 化纖廠價量齊揚到年底

化纖報價自 9 月起在中國限電帶動原料大漲下漲勢重啟，加上 10 月起越南逐步復工，中下游的布料、成衣廠稼動率回升，支撐化纖價格漲勢延續，原料及需求相繼向上，化纖廠可望價量齊揚到年底。閱讀全文...

面板廠力抗電視跌價 上游廠商壓力可望減緩

電視面板下半年雪崩式下跌，但觀察面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 因第三季持續降低電視面板營收比重，擴大布局 IT 等高值產品，財報雙雙報喜，由於上游偏光板、驅動 IC 等廠商營運與面板廠連動度高，因此相關廠商第三季獲利壓力也可望減緩。閱讀全文...

健和興充電槍跨入快充 中規版小量出貨

健和興 (3003-TW) 電動車充電槍拓展至快充領域，中規版 (GB) 已經通認證，並小量出貨，由於快充單價及毛利率均優於一般充電槍，法人看好將有助推升營收以及毛利率表現。閱讀全文...

聯合再生報捷 完成全台最大太陽光電球場

台灣最大的太陽光電球場 10 月 30 日舉辦落成啟用典禮，聯合再生 (3576- TW) 表示，此次由旗下日曜能源的子公司兆陽投資該案場，總案量約 2MW，並負責後續維運。閱讀全文...