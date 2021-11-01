Toyota針對日本製鐵的侵權官司表示無辜 但未提具體證據

日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)，週一 (1 日) 針對日本製鐵 (Nippon Steel) 控告該公司電動車產品所使用的電磁鋼板涉及侵權一事作出回應。豐田執行董事長田准表示，該公司將會盡全力來作出說明、以證明無辜。而關於遭到日本製鐵所指控之涉及侵權的電磁鋼板，豐田在材料成分的評估上、則是沒有作出回應。

日本大型鋼鐵公司日本製鐵於 2021 年 10 月 14 日，向日本東京地方法院遞交訴狀，指控豐田汽車及中國寶山鋼鐵涉及電磁鋼板的侵權問題。日本製鐵除了向兩家公司各求償約 200 億日圓之外，也要求豐田不得在日本國內製造販售有涉及侵權問題的電動車。

豐田汽車在 10 月 14 日當天也曾經表示，這是材料製造商之間所應該進行的協商事項。不過這次長田准在說明中提到，那時候沒有作出足夠說明，關於銷售責任及使用責任的問題方面，豐田也會進行檢討。而關於自家所實施的調查，則以相關訴訟正在進行中為由、沒有談到詳細內容。

此外，長田准也提到，和 (供應鏈建構) 夥伴的鋼鐵製造商站在對立位置，感到相當惋惜。他也向媒體介紹過去曾派遣員工到日本製鐵，共同思考如何刪減生產成本的過往。

長田准說道，原本彼此間的關係、應該是在脫碳問題上共同合作。他也強調，應該有合作關係的兩家公司之間，在沒有進行對話的情況下就被對方提告，他對如此局面感到相當惋惜。