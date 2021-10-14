日本製鐵控豐田、寶山在電磁鋼板侵權 各求償約200億日圓

日本大型鋼鐵公司日本製鐵為了電磁鋼版的侵權問題，在 14 日向日本豐田汽車及中國寶山鋼鐵提出控訴。日本製鐵除了向兩家公司各求償約 200 億日圓之外，也要求豐田不得在日本國內製造販售有涉及侵權問題的電動車。

日本製鐵 (Nippon Steel)(5401-JP) 在 14 日當天，正式向日本東京地方法院遞交訴狀，指出日本汽車業龍頭豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 和全球最大鋼鐵製造商中國寶武鋼鐵集團的子公司寶山鋼鐵，在電動車馬達所使用的電磁鋼版侵害該公司的專利權。

日本製鐵和豐田汽車是日本最具代表性的大型企業，而這回兩家公司為了專利問題而對簿公堂，也算是相當罕見的案例。

日本製鐵以侵權為由，分別向豐田和寶山求償約 200 億日圓，同時也向法院提出假處分裁定聲請狀、要求豐田在日本國內不得製造販售有涉及侵權問題的電動車。

關於事情經過，日本製鐵認為寶山鋼鐵在「無方向性電磁鋼版」的成分等方面有侵害到該公司持有的專利權、並將問題鋼板供應給豐田汽車，且豐田汽車在日本國內製造的電動車有使用到發生侵權問題的鋼板，因而提起這次訴訟。