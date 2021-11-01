比亞迪宣布增資H股 募集140億港元 股價應聲下挫

周一 (1 日) 比亞迪 (1211-HK) 宣布將增資 5000 萬股 H 股，每股價格 276 港元，較上周五收盤價折價近 7%，預估可籌得 138 億港元，這是時隔 9 個月後，比亞迪再度大規模增資。

比亞迪在公布後股價開盤立即下挫，最低一度接近每股 280 港元，之後則止跌回穩來到每股 290 港元附近，下跌約 2.5%。

今年 1 月份比亞迪曾增資約 300 億港元，而這次增資用途主要用在集團補充營運資金、償還負債、研發投入及一般企業用途。

比亞迪表示，這次增資將為該公司在業務機會中提供優化資本結構和財務結構的良機，亦透過吸引高品質法人參與增資，進一步擴大本公司股東陣容。

(圖片: AFP)

比亞迪認為，電動化及智慧化是汽車產業未來發展方向，公司將透過技術改革實現新能源汽車對燃油汽車的加速取代，並透過汽車智慧化領域的軟硬體佈局，實現傳統汽車向智慧汽車的躍進。

同時憑藉動力電池領域所累積的研發實力、造車工藝優勢及開創性的刀片電池技術，公司將持續加大動力電池的產能佈局，推動中國動力電池向全球汽車廠商的銷售。

比亞迪之前公布的第三季財報內容顯示，第三季營收達人民幣 543.07 億元，年增 22.0%；純益人民幣 12.7 億元，年減 27.5%。前三季，營收人民幣 1451.92 億元，年增 38.3%；純益人民幣 24.43 億元，年減 28.4%。受到獲利大幅衰退的影響，比亞迪在財報公布後股價下挫跌破每股 300 港元大關。