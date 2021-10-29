南轅北轍！比亞迪第三季營收年增逾二成 純益衰退近三成

周五 (29 日) 中國電動車龍頭比亞迪 (1211-HK) 於深交所公布第三季財報，第三季營收達人民幣 543.07 億元，年增 22.0%；純益人民幣 12.7 億元，年減 27.5%。前三季，營收人民幣 1451.92 億元，年增 38.3%；純益人民幣 24.43 億元，年減 28.4%。

第三季財報重點摘要

營收達人民幣 543.07 億元，年增 22.0%。

純益人民幣 12.7 億元，年減 27.5%。

基本 EPS 人民幣 0.44 元，年減 29%。

稀釋 EPS 人民幣 0.44 元，年減 29%。

前三季財報重點摘要

營收人民幣 1451.92 億元，年增 38.3%。

純益人民幣 24.43 億元，年減 28.4%。

營業成本人民幣 1264 億元，年增 51.8%。

基本 EPS 人民幣 0.85 元，年減 28.0%。

稀釋 EPS 人民幣 0.85 元，年減 28.0%。

全車系銷售量 45.27 萬輛，年增 68.3%。

新能源汽車銷售量 33.76 萬輛，年增 204.3%。

市場觀點

業內人士認為，比亞迪營收與純益成長的情況大相逕庭，可能與缺晶片導致晶片價格爆漲以及電池上游原料漲價有關，再加上產業內部競爭激烈，導致比亞迪汽車、手機業務獲利均飽受壓力。

