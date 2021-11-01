經濟動能復甦挾兩大優勢 高收益債扭轉頹勢走揚

疫苗覆蓋率提升助攻經濟動能復甦，在基本面轉佳、企業獲利改善加持下，整體債券市場信用評等獲得改善，成為推升今年高收益債券市場走高的主因。

瀚亞投資指出，目前美國高收益債券指數的組成中，BB 級債券占比達 54%，CCC 級僅有 11%，顯示債券市場品質為近年最佳。另一方面，預計美國高收益債券違約率未來 12 個月可望降至 2%，甚至更低的水準，後市展望樂觀。

瀚亞投資 - 美國高收益債券基金經理人 Adam Spielman 表示，債券信用評等調升的趨勢跟機會，是基金團隊近期著重的策略方向，除了有機會從 BB 級飛躍至投資等級的明日之星債券外，信用評等在 B 級以及 CCC 級的債券，同樣有高機率獲得調升。

受到新冠肺炎疫情影響，計 2020 年全球債券市場中，總金額高達 4000 億美元債券的信用評等遭到調降，而今年整體調升金額大於調降金額，截至 8 月底約已有 2000 億美元債券信用評等陸續獲得調升，相較於先前的調降部位，尚有半數債券未來具有調升潛力。

Adam Spielman 高收益債券利差持續收斂，並且低於歷史平均水準，考量到目前債券信用評等組成較高，以及企業基本面展望正面，利差偏低的現象是合理的。

至於看好產業部分，加碼能源產業為主，主因看好全球景氣復甦帶動下，能源需求將開始吃緊；相對減碼產業則為健康護理、房地產相關。

瀚亞投資認為，整體債券信用評等的調升趨勢不變，有助美國高收益債券表現，同時隨著違約率看跌，利於投資人長期持有，建議看好美國前景的投資人，可以將美國高收益債券基金納入投資組合中，作為增加收益來源的一環。