全球成長放緩隱憂 美股不懼續漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國因供應鏈受阻影響，第三季 GDP 年成長減速至 2%，低於第二季的 6.7%，其中個人消費放緩至 1.6%，但勞動市場顯示各行業薪資普遍上升，且 10 月消費者信心指數意外上漲，美股上漲 1.8%；

2. 德國下修今年經濟成長率 1% 至 2.6%，歐洲央行維持鴿派，且強調通膨預期難以滿足明年升息的條件，歐股上漲 1.5%。

新興市場

1. 中國房地產企業面對史上最嚴重的信評下修潮，同時經濟數據持續放緩，汽車與住房銷售數據下滑，9 月份生產者出廠（PPI）上漲 10.7%，與 CPI 之差擴大到 28 年來高點，儘管出口數據為經濟帶來了支撐，中國股市仍大跌 4.2%；

2. 印度財報好壞參半，油價上漲為印度通膨帶來隱憂，遠期利率市場則開始反應央行可能比預期更快收回寬鬆政策，印度股市下跌 2.5%。

債券市場

1. 油價暫時回落，緩解通膨擔憂，同時由於對未來景氣不確定性加劇，美國公債長短期殖利率轉向平坦，全球政府債券反彈 0.3%；

2. 高息債券如全球高收益債券和新興市場債券，則因為利差擴大，抵銷美國公債殖利率下滑的影響，指數價格分別下跌 0.1% 和上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 全球經濟放緩擔憂壓抑金屬需求，且中國擬干預煤價，基本金屬本週多下跌，但避險需求支撐黃金買盤，黃金價格僅下跌 0.5%；

2. 美國原油庫存連續兩週增加， 且歐盟同意於 11 月底前與伊朗重啟核談判，市場擔心伊朗將重返市場，油價下跌 1.3%。

資料來源: Bloomberg，2021/11/01（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/29）

資料來源: Bloomberg，2021/11/01（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/10/29）

三大市場關鍵事件及分析

1. 疫情影響消退，東南亞全速復工

隨著疫苗施打率提升，東南亞主要國家平均每日新增感染人數持續回落，工廠復工、經濟回歸正常，也提振工業生產與出口金額。

資料來源：Bloomberg，東南亞主要國家為越南、印尼、菲律賓、馬來西亞與泰國，印尼工業生產指數資料較舊，因此未納入工業生產計算中，「鉅亨買基金」整理，2021/10/28。

2. 美國需求將從商品轉向服務

受到疫情影響，美國消費者消費從較需與人接觸的服務轉向商品，為滿足大量增加的需求，美國進口金額大幅增加。但隨著疫情消退，消費模式可能再度從商品轉回服務中。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/1 設為起始值 100，2021/10/28。

3. 巴西央行升息 6 碼，政治不確定性高

巴西明年將舉辦總統大選，現任總統端出政策牛肉，引起國內通膨續漲的擔憂，央行再升息 6 碼，且預計 12 月份再升 6 碼。歷年在面對大選時，巴西股市常會出現較高波動，但終究恢復與商品價格表現亦步亦趨。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/10/28。

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