台股重登萬七、季線 三大法人賣超29.78億元 外資連3砍

中小型電子族群今 (1) 日表現剽悍，激勵台股早盤勁揚逾 130 點，攻上 17100 點及半年線，航運股也持續走揚，但部分傳產族群壓盤，終場指數漲幅收斂，上漲 80 點，收在 17068 點，成功站回季線之上，外資連 3 個交易日賣超，三大法人合計賣超 29.78 億元。

加權指數終場成交值 3254.17 億元，其中電子股占比達 68%，航運股也放大至 12%。觀察法人籌碼變動情形，外資賣超 31.96 億元，為連 3 賣，累計 3 個交易日賣超 220 億元；投信賣超 0.96 億元；自營商則轉為買超 3.14 億元，三大法人合計賣超 29.78 億元。

權王台積電今天一路在平盤附近遊走，終場收 590 元，台達電強漲逾 5%，漲勢最為剽悍，大立光漲近 2%、聯發科漲近 1%，同步扮演撐盤領頭羊，不過，日月光投控、國巨震盪下跌逾 1%，鴻海小跌作收。

櫃買指數今天整體表現優於大盤，終場勁揚 1.4%，其中，二極體股王德微直奔漲停，達 298 元，再度改寫掛牌新高，台半、強茂、朋程 3 檔同步攻上漲停板，買氣暢旺。

雖然 SCFI 運價指數連 3 周下跌，但第三季季報即將公布，航運族群近來人氣回升，貨櫃三雄延續上周反彈力道，長榮、陽明早盤重返百元大關，一度上漲超過 4%，但尾盤漲幅逐漸收斂，分別收 100.5 元、98 元；航空雙雄受惠旺季效應，空運報價續攀高，今天股價大漲 4-5%，為盤面多頭指標股。

高價股方面，世芯 - KY 公布第三季財報符合預期，第四季整體營運展望維持樂觀，獲得外資按讚，目標價喊至 1300 點，激勵世芯股價攻上漲停，達 1130 元，續創歷史新高；矽智財廠力旺受惠第四季權利金認列，將為營運帶來明顯助益，今天也勁揚逾 3%，收 2380 元；此外，祥碩、緯穎也都表現不俗。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲透露，產業景氣復甦、廠商接單爆滿，將為員工加薪 5%，工具機相關族群今天吸引買盤進駐，亞德客 - KY、全球傳動、恩德勁揚 3-4%，上銀、直得均在盤上表現。