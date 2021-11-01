〈焦點股〉太陽能族群各擁利多題材 四大模組廠齊奔漲停

聯合再生 (3576-TW) 全台最大的太陽光電球場落成啟用，董事長洪傳獻透露，太陽能產業正迎來史上最大漲價潮，還看不到盡頭，元晶也傳出打入 SpaceX 供應鏈，激勵相關族群今 (1) 日表現，聯合再生強勢亮燈漲停，達 26.25 元，創 6 年新高，元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW) 等模組廠盤中也都攻上漲停板，吸引資金聚集。

桃園高中太陽光電球場由聯合再生旗下日曜能源子公司兆陽投資約 1.2 億元，總案量約 2MW。洪傳獻指出，在中國能耗雙控政策、美國打壓新疆多晶矽及新冠疫情等因素帶動下，太陽能產業出現有史以來最大的漲價潮。

洪傳獻表示，自去年 10 月迄今，太陽能產業從上游原物料至下游模組報價一路飆漲，其中模組累計漲幅達 4 成，且漲勢還看不到盡頭。聯合再生今天開盤隨即吸引大量資金進駐，直奔漲停價 26.25 元，盤中漲停打開，帶動成交量能激增，午盤已爆出逾 7.3 萬張。

此外，市場傳出，元晶打入 SpaceX 供應鏈，供應低軌衛星用的太陽能電池片與模組，第四季開始量產出貨，今天也吸引買盤湧入，攻上漲停價 36.6 元，攀近 5 個月新高，午盤漲停也被敲開，成交量超過 8.2 萬張。

太陽能族群今天全體激昂，另外 2 家模組廠安集與茂迪連袂亮燈漲停，分別來到 49.7 元、35.3 元，創波段新高，新晶投控盤中也觸及漲停價 37.95 元，其他包括達能、國碩、碩禾、太極、中美晶等，漲勢也相當強勁。

