【台股龍捲風】元宇宙還在噴 二極體、第3代半導體、低軌衛星檔檔強悍

儘管特斯拉 (TSLA-US) 在上周突破 1000 美元，公司董事會逢高出售價值超過 2 億美元的股票，股價持續噴，美股持續大漲，NASDAQ 更是創歷史高，這行情有點瘋狂！而上周台股明顯 OTC 中小型個股表現較佳， 本周延續，主要原因：OTC 成交量在 10 月 19 日就已過季的平均量能，所以季線根本沒有壓力，一直漲！而若是同樣的邏輯複製在加權指數上，周五成交量也過關囉，加上季線扣抵值，從高點準備往下扣，季線將會翻揚往上。

外資賣超 31.96 億元，投信賣超 0.96 億元，自營商買超 3.13 億元，法人買賣超縮手！該不會震盪走跌吧？永誠投顧徐照興分析師表示，本周將有 FED 的會議，留意縮減負債的議題影響！而目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線震盪不用害怕！且先前請大家留意 TESLA 走勢，也不負眾望持續創歷史高，跟 TESLA 有關的「車用」及「低軌衛星」，就要特別留意，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/UUD8-G_Pww0

傳產股：我們過去操作亞聚 (1308-TW)，而後操作東鹼 (1708-TW)，在東鹼賣掉後，特別強調中國干涉「動力媒」問題，今天很多人問大成鋼 (2027-TW) 為何大跌？其實節目及 TG 都有教，甚至還代投資人去換股！對於原物料，鋼鐵，航運的未來走勢！有需要幫忙的人可來我 TG ：https://t.me/imoney168。

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW) 持續軋空，券資比 57.19% ，再到愛普 (6531-TW) 漲停，上週請大家留意凌陽 (2401-TW) ，今天上漲 7.7%，恭喜所有讀者，停利點請自行設好。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：先做「電池」的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 三檔個股上周漲太兇，今天開始震盪，再觀察一天，明天設防守！接下來印證「第三代半導」體：漢磊 (3707-TW)券資比 55.15%、嘉晶 (3016-TW) 漲停！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，比價持續！今天 3 檔全數漲停！順順的作，不去追高殺低，就會有意外收穫。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW 又漲停)、威盛 (2388-TW) 又漲停、位速 (3508-TW) 又漲停，上週請大家留意的揚明光 (3504-TW) 、中光電 (5371-TW) 今雙雙也漲停，近期一堆人幫我們抬轎，其實還有相關族群的其他個股，筆者已在我們的 FB 社團貼出，有需要的人再自行加入，自己去印證，股市能不能賺錢，FB 上面都會壓日期，是不是有別於其他人「火車過了，才在鳴笛」。

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先前有來拿「低軌衛星」資料的人，表格的第 3 檔，連 4 根漲停，第 6 檔今天大漲 6%，未來可留意 PA 三雄: 穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW)；而馬上要雙 11 了，網家 (8044-TW)、東森 (2614-TW)、富邦媒 (8454-TW) 包含物流等都可留意！

今日雖指數雖只上漲 80 點，但「內資股」全面大噴發，恭喜所有讀者了，未來的行情還是先看 9 月 27 日高點 17335，這裡操作都不能用追的，畢竟很多股票都已漲上來一波了。

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的！如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

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本公司所推薦分析之個別有價證券

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