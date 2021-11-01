【龍哥講股教室】二極體營收好籌碼穩定 強茂、台半及朋程同慶祝

台股站上 16771 點完成底部型態，簡單計算等幅空間為 17214 點，只要台股沒有跌破短線支撐 16784 點，屬於多方強勢控盤，台股跌破第二隻腳 16328 點才會轉空，現在還是偏多思考偏多操作。

龍哥請大家關注矽智財 IP 和車用電池，後面又跟大家分享，不敢追高的朋友去注意車用二極體，營收非常好，投信籌碼穩定，今天二極體全面大漲，一路驗證，強茂 (2481-TW)，台半(5425-TW)，朋程(8255-TW) 全部漲停，領先市場佈局就可以簡單享受獲利。

盤面上熱炒「元宇宙」，簡單講就是虛擬世界，在虛擬世界中可以串連各種服務與平台，彷彿在真實世界當中，由於必須戴著 VR 頭盔進入虛擬世界，昔日的股王宏達電 (2498-TW) 重振雄風，持續攻擊，但是宏達電真的轉虧為盈了嗎？當然還沒有，現在只是題材炒作，元宇宙要成真還需要很多努力，很多平台互相配合，才有機會成真。

盤面題材熱炒轉到低軌衛星，很多網通股噴出，龍哥認為這個題材不會很持續，畢竟這個議題講很久了，常常一根長紅後，股價整理非常久，操作上要謹慎。

不過龍哥常常講，操作題材股，操作強勢股沒有問題，只是進出場的操作策略要訂定好，嚴格執行，以免有過多的風險。

盤勢震盪，可以利用期貨和選擇權增加績效，台股回測，期貨空單簡單獲利 + 13 萬多，然後開始波段多單的旅程，又是簡單的獲利，完全不需要自己判斷，現在是大數據的時代，讓電腦來執行策略，去除人性更能穩定獲利，歡迎大家一起來追求長期穩定獲利。

航運：

航運基本面沒有問題，現在問題在於技術面與籌碼面，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW)，技術面為空方趨勢，以長榮為例子，站穩 92.4 元有正式止跌訊號，上方壓力 99~106 元，想操作的朋友建議以短打為主，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

MCU 產業面還是供不應求，車用市場持續熱絡，高階的 32 位元 MCU 會越用越多，盛群 (6202-TW) 法說說 MCU 第四季不會漲價，本來產品價格就不可能一直漲，重點在於要能夠維持產能和價格，就能夠持續獲利，這才是產業健康的情況，新唐 (4919-TW) 利空測試月線，可以好好觀察，大家每天可以鎖定龍哥的節目(https://lihi1.com/UOB7n)，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

龍哥一直說，下半年看半導體概念，從先進製程中找到載板，從成熟製程中找到驅動 IC 和車用二極體。

ABF 載板部分，欣興 9 月營收超級好，基本上載板今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標股景碩 (3189-TW) 創高之後，帶動南電 (8046-TW) 和欣興 (3037-TW) 也強勢攻擊，持續留意。

驅動 IC 和二極體的股價經歷兩三個月的回測整理，籌碼乾淨，從營收和獲利來看，今年到明年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，觀察天鈺 (4961-TW) 和敦泰 (3545-TW)，股價站上月線轉強，不過目前籌碼都還未進來，操作上要偏短一點；車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供不應求，強茂(2481-TW) 和台半 (5425-TW) 都已經打底完成，投信積極佈局，今天全面漲停，是不是可以簡單獲利？

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，很多 IC 設計股都被錯殺，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

接下來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)。

矽智財 IP 的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，8 月份大盤在整理一路下跌，但是世芯股價創高，龍哥就說了，這就宣告了矽智財就是未來的主流，現在一個多月過去了，是不是全部驗證了？股價從 550 元漲到 1130 元，大漲 105%；再來布局 IP 鱷魚－智原 (3035-TW)，股價從 100 元漲到最高 219 元，大漲 119%；跟著龍哥領先市場佈局，就能夠簡單享受獲利；其餘像創意 (3443-TW)，力旺 (3529-TW)，M31(6643-TW)，愛普 (6531-TW)，都可以持續關注，短線過熱不要追高，拉回再找買點。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

龍哥一直一直說，電池就是未來的主流，10/8 又重新跟大家分析，資金會輪動回電動車，現在電池股全面噴出，一切盡在不言中，正極材料美琪瑪 (4721-TW) 的 9 月營收年增 162%，說明電池真的供不應求，股價站回月線，還可以注意正極材料康普 (4739-TW) 和電解液大廠聚和(6509-TW)，龍哥有公開，帶領會員朋友佈局聚和，已經大賺 50% 了，你還在旁邊看嗎？

其餘像導線架，連接線，CIS 感測相關都可以關注，例如，順德 (2351-TW) 大漲，健和興 (3003-TW) 轉強，同欣電 (6271-TW) 轉強。

搶錢計畫持續搶錢，錯過前面的世芯，智原，晶焱真的很可惜，後面龍哥又大公開二極體的強茂，慢慢漲，今天直接噴出漲停，一路驗證，今天龍哥帶會員朋友佈局迅猛龍，高速就是未來，不要再錯過獲利了。

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