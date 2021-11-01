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大盤均線糾結等待契機向上突破 個股強者恆強 專家這樣解讀

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
大盤均線糾結等待契機向上突破 個股強者恆強 專家這樣解讀。(圖:shutterstock)
大盤均線糾結等待契機向上突破 個股強者恆強 專家這樣解讀。(圖:shutterstock)
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大盤持續狹幅震盪 均線糾結等待契機向上突破

台股今日開高後持續狹幅震盪，終場上漲 80.83 點，成交量為 3,254.16 億元，電子族群持續扮演多頭主攻部隊，尤其是中小型股表現活蹦亂跳，在籌碼方面，三大法人合計賣超 29.79 億元，其中外資賣超 31.95 億元，投信賣超 0.96 億，而自營商則是逆勢買超 3.14 億元，在期貨未平倉方面，外資則是回補 1,758 口空單，就技術面來看，連續一個禮拜的狹幅震盪，使均線逐漸糾結，在目前中小全面噴發的同時，未來台股突破區間必然要靠權值股撐腰，因此目前漲高的中小個股，都建議可逢高獲利了結。

強者恆強元宇宙美夢持續 導線架、功率元件全面大漲

如標題所說，元宇宙今日再度全面大漲，指標股宏達電、威盛今日持續漲停，驊訊、揚明光、鈺創、光磊、鼎元等，盤中也都強勢漲停，另外今日車用二極體的強茂、德微、台半、朋程，功率導線架雙雄 #順德、界霖，以及功率半導體封測廠捷敏 - KY 等等，今日都強攻漲停，其中不難發現，強勢族群還是一樣在元宇宙、電動車上，顯示台股目前呈現強者恆強的現象，此情況預計將會維持到，權值股帶動台股突破區間之時。

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