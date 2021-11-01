中華電：5G資費未有太大變化 市場競爭處合理範圍

中華電 (2412-TW) 今 (1) 日召開法說，對於 5G 市場環境變化，公司表示，目前 ARPU(使用者平均收入)正向，尚未看到其他資費方案出現，整體 5G 市場競爭處於合理範圍內，估將維持至年底。

截至 9 月底，中華電行動電話客戶來到 1174 萬戶，年增 4.1%，國內市占約 36.1%，董事長謝繼茂表示，今年第三季受惠 iPhone 13 系列新機上市，推升 5G 用戶數與高資費申辦數，包括月租型客戶數、行動服務營收、ARPU 等均持續成長。

總經理郭水義補充，高達 9 成的 5G 用戶選擇 999 元以上的高資費方案，再者，後續將針對消費者需求，以及數位頻道等加值服務內容進行優化，藉此擴大用戶數。

外資法人關注未來 5G 競爭狀況，對此，公司回應，目前整體電信業 ARPU 持續回穩，中華電也往正向發展，此外，5G 資費尚未出現極端的方案，整體市場競爭處於合理範圍內，預期第四季也會維持此態勢。

其他營運項目方面，謝繼茂表示，隨著工作型態改變，帶動固網寬頻需求，其中 300Mbps 以上寬頻用戶數，第三季年增 48%、家用 Wifi 裝置數，年增超過 3 倍；MOD 業務則因定價策略奏效及東京奧運賽事轉播，營收都較前一季、去年同期增加。

中華電截至今年第三季底，在全台建設超過 1 萬座 5G 基地台，預計年底可達 1.2 萬座，不過今年為基站建設高峰期，後續還需要建設的數量不多，未來相關資本支出將逐年降低。

中華電第三季稅後純益 94 億元，季增 5.26%、年增 12.8%，每股純益 1.21 元；前三季稅後純益 271.5 億元，年增 7.8%，每股純益 3.5 元。