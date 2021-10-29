〈中華電環保布局〉董座：加薪幅度優於政府 年底5G用戶數目標將遞延

中華電 (2412-TW) 今年 5G 用戶數目標 200 萬戶，董事長謝繼茂今 (29) 日坦言，雖然 iPhone 13 買氣較上一代好，但疫情仍影響用戶升級意願，預期用戶數目標達成時間會延後；他也喊出，員工加薪幅度將優於政府政策。

中華電看好，隨著疫情趨緩、iPhone 13 新機上市，年底 5G 用戶將達 200 萬戶，對此，謝繼茂回應，iPhone 13 銷量比 iPhone 12 還要強，但仍不敵疫情影響，用戶數目標達成時間會往後。

謝繼茂表示，200 萬戶目標延後時間，仍處於可接受範圍，至於明年 5G 用戶數還在評估中，尚無法對外說明。

針對明年資本支出，謝繼茂說，今年 5G 基站採加速、加量策略，已在全台建置 1.2 萬座 5G 基站，還需要建設的數量並不多，因此今年處於建設高峰期，未來相關資本支出將逐年降低。

中華電今年因應 5G 建設，資本支出達 431.5 億元，年增 82%，其中，行動資本支出 159 億元，目前已見 5G 網路設備成本下滑，加上透過大數據分析、精準建置基地台，預期明年開始，行動資本支出將逐步降低。

另外，中華電預計明年全員加薪，謝繼茂喊話，員工、公務人員一定會加薪，且幅度將會優於政府祭出的方案。