4家壽險11月宣告利率按兵不動 18張保單受影響變動

各壽險公司每月第一個交易日公告利變保單宣告利率，美債殖利率、台債利率在 10 月均見到上漲，但近期曲線走平，因此僅有 4 家壽險按兵不動，其餘壽險公司合計共有 18 張保單 (含停售) 利率進行調整。

11 大壽險中包括：富邦人壽、元大人壽、新光人壽、南山人壽等 4 家公司，11 月保單宣告利率維持不變。

國泰人壽現售台幣利變壽險商品的宣告利率維持不變，落在 1.45%~1.65% 區間；其餘幣別商品的宣告利率也均無調整。但是已停售的 3 張利變年金保險於 11 月上調 3 bps，調整後宣告利率為 0.43%。

中國人壽表示，極少部分商品的宣告利率隨市場變動，例如市場利率 (台債利率等) 微幅調整，估受影響商品約 5 張，為 4 張台幣、1 張美元商品，基本上此 5 張商品都不是主要商品，調升幅度介於 2~5bps。

台新人壽部分，只有 1 張傳富久久利變型美元終身壽險，從 10 月的 3% 調升到 11 月的 3.15%，其餘保單皆不變。

台灣人壽則調整 2 張現售的新台幣儲蓄型商品，皆調升 10 bps，調整後最高宣告利率為 1.95%。

全球人壽針對台幣有 1 張全球人壽 1314 金利旺盛利率變動型終身壽險 (定額給付型)，將利率從 1.98% 調高到 2.02%，全球人壽說明，主要是因為其為長年期繳 (10-20 年期) 的保障型綜合險，且還可附加一年期保障型附約，加上近期利率回升所以調整，符合主管機關及公司業務推動政策方向。

遠雄人壽則有 1 張美元利變壽調升 5 bps，調整後美元利變壽利率範圍落在 3.1-3.2%；此外還有 3 張美元利變年金險調降 5bps，調降後利率區間落在 1.75-1.8%。

三商美邦人壽的美元與台幣的利變商品均維持利率不變，但有 2 張萬能壽險調降 10 bps，整體來說，現售台幣利變商品宣告利率落在 1.1%~1.8% 區間。