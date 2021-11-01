路透：美財政部將發布穩定幣相關報告 為未來監管鋪路

外媒引述知情政府官員稱，美國財政部轄下小組周一 (1 日) 將發布一份穩定幣 (stablecoins) 相關報告，為未來的監管與立法行動鋪路。

路透社引述知情官員稱，這份由總統金融市場工作小組 (President's Working Group on Financial Markets, PWG) 發布的最新報告，將探討穩定幣的潛在風險與機會，可望為穩定幣未來的發展路徑提供藍圖，同時確立監管的負責單位。

根據路透社報導，過去幾個月來，PWG 積極與金融業者、消費者團體和國會議員召開會議，就穩定幣的潛在用途、用戶與金融體系風險，以及是否應由傳統資產支持進行討論。

BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 表示，希望 PWG 的報告能夠公平列出穩定幣的潛在優缺點，並提出一些政策建議。

電子交易協會 (Electronic Transactions Association) 政府關係高級副總裁 Scott Talbott 稱，支付產業重視可預測性和法律明確性，希望 PWG 能建立一項符合前述兩項目標的監管框架，同時繼續鼓勵創新與消費者保護行動。