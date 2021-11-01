〈美股早盤〉11月開門紅！三大指數齊登新高 道瓊觸36000大關

美股周一 (1 日) 全面高開，三大指數齊步登上歷史新高，道瓊開盤後一度觸及 36,000 關卡。截稿前，道瓊工業指數漲逾 160 點或 0.46%，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲 0.3%。因美歐同意結束始於 2018 年的鋼鋁關稅爭端，哈雷開盤大漲逾 10%。

除了企業財報外，市場本周將焦點放在 Fed 利率決議以及最新非農就業報告上。為期 2 天的政策會議即將於周二 (2 日) 展開，市場普遍預計 Fed 將宣布逐步縮減購債 (Taper)，同時關注任何與升息有關的訊息。

鑑於通膨仍居高不下，高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家預期，Fed 將提前 1 年在 2022 年 7 月升息。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一表示，雖然通膨處於多年高位，但考慮到工作職位仍較疫情前少了 500 萬個，且勞動參與率下滑，她不認為美國經濟過熱，勞動力和供應鏈限制可望在擺脫疫情後獲得緩解。

最新 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 將於稍後公布，市場預計，受供應鏈吃緊干擾，10 月 ISM 製造業 PMI 估自 61.1 降至 60.3。

個股消息面，因曾與美國億萬富翁艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 往來遭受調查，巴克萊銀行 (BCS-US) 執行長 Jes Staley 今宣布辭職下台，巴克萊開盤小跌 0.7％。

哈雷摩托車 (Harley-Davidson)(HOG-US) 開盤大漲逾 10％。美國和歐盟上周六 (30 日) 達成協議，同意結束川普執政期間的實施的鋼鋁關稅，作為回報，歐盟取消對威士忌、哈雷機車等產品的附加稅。

截至台北時間周一 (1 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 163.93 點或 0.46%，暫報 35983.49 點

那斯達克綜合指數上漲 9.20 點或 0.06%，暫報 15507.31 點

標普 500 指數上漲 7.16 點或 0.16%，暫報 4611.54 點

費半上漲 9.26 點或 0.27%，暫報 3460.52 點

台積電 ADR 上漲 0.17% 至每股 113.89 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.598%

紐約輕原油上漲 1.20％ 至每桶 84.57 美元

布蘭特原油上漲 0.08% 至每桶 84.45 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1789.70 美元

美元指數下跌至 94.065

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC 娛樂 (AMC-US) 早盤上漲 1.78％，至 36.01 美元。

美國院線龍頭 AMC 周一表示，其 10 月美國影院門票收入寫下疫情爆發以來最佳表現，主要受惠於科幻大片《沙丘》上檔以及觀影需求的釋放。

Trivago(TRVG-US) 早盤上漲 6.18％，至 2.80 美元。

網路訂房平台 Trivago 公布最新營收翻倍成長至 1.36 億歐元，淨利 553 萬歐元，較去年同期轉虧為盈，且優於預期。

考慮到疫情不確定性，Trivago 認為旅遊需求不會在冬季前全年反彈，預計歐美旅遊需求將在 2022 年春季或夏初重回疫情前水平，亞洲與其他地區旅遊復甦估較緩。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤上漲 5.21％，至 49.06 美元。

小鵬汽車公布 10 月交付量達 10,138 台，連 2 個月破萬，並較去年同期暴增 233%，今年前 9 個月累計交付量達 56,404 台。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 21:45 公布美國 10 月 Markit 製造業 PMI，預期 59.2，前值 59.2

台北時間 22:00 公布美國 10 月 ISM 製造業 PMI，預期 60.3，前值 61.1

華爾街分析：

富國銀行高級經濟學家 Sam Bullard 表示，聯邦基金期貨投資人目前預測 Fed 將在 2022 年 9 月首度升息，我們認為 Fed 不太可能在明年 9 月前升息，因為許多 FOMC 成員已明確表示升息的門檻遠高於 Taper 的門檻。

Bullard 指出，明年勞動力市場仍將面臨嚴重的就業缺口，因此該行預計，Fed 首度升息時間將落在 2023 年。

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Mislav Matejka 認為，股票的風險回報仍具有吸引力，雖然 Fed 將啟動 Taper，但我們相信全球主要央行仍將保持鴿派。