美再放寬旅遊限制大西洋航線鬆綁 原油每日需求有望增加25萬桶

由於美國疫苗施打狀況良好，拜登政府宣布下周將實施新旅行規定，使美國、歐盟防疫規定更一致，並藉此促進大西洋航線復甦。市場認為，此政策有望進一步提高燃油需求，原油每日消耗量有望增加 25 萬桶。

根據美國即將於 11 月 8 日生效的新規定，來自疫苗供應量低的國家且非持旅遊簽證的旅客、或 18 歲以下的旅客，將不需提出疫苗施打證明。

一名大型石油貿易公司資深交易員表示，美國放寬跨大西洋旅行限制有望增加每日 25 萬桶原油需求。彭博分析師 Fernando Valle 預計，由於美國、歐洲逐步放寬接種疫苗旅客的規定，原油每日消費量有望進一步上升。

Valle 表示：「先前美國國內旅行的復甦便大力挹注原油市場需求，如今進一步放寬國際旅客旅遊限制後，航空業每日原油需求有望增加超過 25 萬桶。」

航空旅行仍然是原油市場要自去年疫情完全復甦中最關鍵、卻最薄弱的環節，去年疫情蔓延導致全球航班停飛，各地商務旅客開始居家辦公。在商業旅行中，美國 - 歐洲航線一直以來都是全球最有利可圖的航線。

Energy Aspects 石油分析師 George Dix 認為，新規定將推動本季原油每日消費量增加 20 萬桶。

Dix 預計，接下來主要原油需求動能將來自美國 - 歐洲航線，因為美國 - 拉丁美洲航線已接近疫情爆發前的水平，其他地區距離開放國際航線則還有一段距離。

不過，對於航空業而言，航空噴射燃料價格的回升意味著成本將隨之增加，並進一步侵蝕營收。