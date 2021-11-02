出乎意料！印度在COP26氣候峰會承諾2070年實現淨零碳排放

印度總理莫迪周一 (1 日) 在聯合國 COP26 氣候峰會上宣布，將在 2070 年之前實現淨零碳排放，由全球第三大溫室氣體排放國許下的大膽承諾，讓在座與會官員和學者大感驚喜。

印度的宣言讓周末在羅馬 G20 會議令人失望的會談結果，注入新生活力。雖然印度的目標比英、美等富裕國家落後 20 年，但仍符合科學家認為避免災難性全球暖化的時間表。

倫敦政經學院 Grantham 氣候變遷和環境研究院院長 Nicholas Stern 說：「這是氣候峰會的重大時刻！也是印度展現經濟發展和 (對抗) 氣候變遷可以並行的機會。」

印度和美國、中國是全球三大汙染排放國，是氣候峰會的焦點。美國總統拜登因為國內政治問題而未帶來新的承諾，中國也未提出新的減碳計畫，中國國家主席習近平更沒有親自出席。

印度要實現淨零排放，需要至少數兆美元資金。莫迪在會上再次呼籲富國必須協助窮國籌資，才能加速邁向乾淨能源，但他並未提出印度需要國際社會奧援的確切金額。

莫迪說：「印度希望已開發國家可以提供 1 兆美元，讓氣候融資盡快可以取得。」然而此金額是富國承諾每年融資金額的 10 倍。

莫迪並提出 2070 年淨零排放的階段性目標：2030 年低碳能源產能為 500GW(原本為 400GW)，全國一半電力使用再生能源；2030 年代結束以前，把企業的二氧化碳排放量減少 10 億噸；為 2030 年到 2070 年之間制定 40 年計畫細節。

為了確保全球升溫不超過攝氏 1.5 度，聯合國的跨政府小組制定氣候變遷計畫，呼籲 2050 年之前實現二氧化碳淨零排放，2070 年之前所有溫室氣體淨零排放。