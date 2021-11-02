美股盤後重點新聞摘要2021年11月02日

操盤前瞻

澳洲央行 11 月利率會議

美股財報：BP 石油、輝瑞、UA

小摩：蘋果 iPhone 13 Pro 交期縮短為 32 天 供應鏈問題緩解

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 表示，蘋果 iPhone 3 全系列手機推出第七周後似乎終於穩定下來，雖然消費者仍需經過漫長等待才能收到貨，但 13 Pro 和 Pro Max 交期從前一周的 37 天縮短為 32 天，似乎代表供應鏈情況有所好轉。閱讀全文...

WSJ：晶片採購像買樂透 平均交貨期拉長至 22 週

《華爾街日報》報導，10 月晶片平均交貨期已拉長至 22 週，顯示全球晶片荒問題遠未結束，而採購晶片就像彩票一樣，廠商為了保證到貨，開始過度採購，成為晶片荒惡化的主因之一。閱讀全文...

Fed 通膨暫時性論調恐破滅 高盛估升息將與縮減購債無縫接軌

美國物價與薪資漲幅創下數十年來新高，可能讓聯準會（Fed）官員在本周召開的會議面臨挑戰，高盛認為 Fed 可能會為抑制通膨而不得不提早升息，預估最快在明年 7 月開始，可能與縮減購債「無縫接軌」。閱讀全文...

福斯與戴姆勒福音！特斯拉充電站開放計畫荷蘭首先試辦

特斯拉 (TSLA-US) 周一 (1 日) 宣布，充電站開放計畫於荷蘭試辦，戴姆勒 (Daimler)、福斯 (Volkswagen) 等其他品牌電動車可於當地開始使用特斯拉的超級充電站，特斯拉期望藉由分享充電站促進電動車普及化。閱讀全文...

臉書改名 Meta 後 元宇宙概念加密貨幣「Mana」暴漲成幣圈黑馬

自臉書 (FB-US) 在上周正式改名為「Meta」，將營運重心放在元宇宙（Metaverse）後，一款鮮為人知的元宇宙先驅加密貨幣「Mana」上周跟著暴漲 400%，意味著幣圈投資人對元宇宙概念投下信任票。閱讀全文...