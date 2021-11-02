Fed通膨暫時性論調恐破滅 高盛估升息將與縮減購債無縫接軌

美國物價與薪資漲幅創下數十年來新高，可能讓聯準會（Fed）官員在本周召開的會議面臨挑戰，高盛認為 Fed 可能會為抑制通膨而不得不提早升息，預估最快在明年 7 月開始，可能與縮減購債「無縫接軌」。

投資人周一（1 日）增加升息預期，認為持續的高通膨將會讓 Fed 更早、更快升息。根據芝加哥商業交易所（CME Group）的 FedWatch 數據，目前聯邦基金期貨合約顯示明年可能升息三次，每次升 1 碼（25 個基點），時間分別是 6 月、11 月以及 12 月，其中預估的 6 月升息恰逢縮減購債結束的時間點，上周數據顯示僅可能升息兩次。

與此同時，美國周一公布的數據顯示，在供應鏈瓶頸持續干擾下， ISM 製造業指數小幅下滑至 60.8，但仍處於擴張區間且優於市場預期的 60.5。

然而，10 月供應商交貨指數在勞動力短缺、塞港問題未解的情況下，升至 75.6 登 5 個月高點，製造商仍面臨原物料交期拉長的挑戰，價格指數也升至 3 個月高點。

高盛經濟學家表示，儘管 Fed 官員在升息方面保持耐心，認為通膨只是暫時的，並會在通膨風險很小的情況下逐步減少購債規模，但延後升息的可能性越來越小，高盛並將升息時間預測整整往前提早一年至 2022 年 7 月。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 等人預測，屆時 Fed 偏好的通膨衡量指標核心個人消費支出物價指數（PCE）仍將高於 3%，遠高於 Fed 先前設下 2% 以及在一段時間內溫和超過 2% 的目標。

高盛經濟學家目前認為，明年從縮減購債到升息將「無縫接軌」，該觀點與目前利率期貨市場的主流觀點一致。

至於就業市場方面，尤其是勞動參與率，不太可能恢復到疫情前水準，而且也似乎達不到 Fed 承諾在升息前必須達成的「充分就業」目標。

高盛經濟學家認為，屆時 Fed 官員將得出結論，認為勞動參與率方面的疲弱有全部或大部分原因是出自於結構性原因或自願，然後繼續升息，以確保通膨得到控制。

高盛報告寫到，自 9 月聯邦公開市場委員會（FOMC）開會以來，失業率進一步下降，平均時薪與就業成本強勁攀升，通膨仍居高不下，讓 Fed 認為的「通膨會自行消退，無須透過升息收緊信貸條件、減緩企業與家庭購買」面臨挑戰。