〈陸港盤後〉礦產、金融回檔 上證下挫1.1%

周二（2 日）A 股三大指數開高後震盪下滑，原物料概念股煤、鋼鐵、能源等走勢疲弱，而權值股銀行、證券、保險表現也不佳，導致上證一度失守 3500 點。不過創業板指成為今日 A 股主要指數中少數亮點逆勢收高。

本周中國金融市場將有 1 兆人民幣的流動性將回收，若中國人行沒有釋出流動性，市場資金恐變得緊縮，再加上本月中下旬也有 1 兆人民幣的 MLF 到期，不安的氣氛影響投資人情緒。

今日滬深兩地指數成交金額達人民幣 1.26 兆元，日增 3%，創下逾一個月新高，已連續第八個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到美股持續走揚，以及恒科指開盤大漲 3% 的刺激之下，恒指開高後走高。雙十一提前開跑，網科類股應聲大漲，成為今日市場人氣指標，恒科指最高勁揚逾 4%。

但 A 股由紅翻黑，導致賣壓湧現，能源、中資地產殺聲隆隆，拖累恒指反轉下挫，使得指數再度面臨 25000 點的保衛戰。

不過，網科股阿里巴巴 (9988-HK)、美團(3690-HK) 等奮力收紅，最終仍讓恒指守穩 25000 點大關。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下挫 1.1%，報 3505.63 點；科創 50 指數小漲 0.1%，報 1405.64 點；深證成指下滑 0.69%，報 14377.27 點；創業板指上揚 0.23%，報 3339.6 點。

恒生指數小跌 0.22%，報 25099.67 點、恒生科技指數上揚 0.56%，報 6314.31 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 23.65 億元，其中滬股通買超人民幣 13.48 億元，深股通買超人民幣 10.17 億元。

法人觀點

國信證券認為，從上市公司最新的第三季季報顯示，上市公司營運基本上已經開始走弱，獲利成長延續下滑的趨勢。即便是過去產業規律中走勢落後於經濟高點的商品價格，近期在需求下滑與供不應求狀況得到改善的情況下，部分商品已經出現明顯回檔。

不過偏寬鬆的流動性環境仍為股市創造有利的環境，因此建議持續關注具有逆週期屬性、前期調整較大的消費和醫藥類股。