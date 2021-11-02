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贛鋒鋰業與特斯拉再度合作 贛鋒鋰業開盤跳漲近5%

鉅亨網新聞中心
贛鋒鋰業與特斯拉再度合作 贛鋒鋰業開盤跳漲近5%(圖片:AFP)
贛鋒鋰業與特斯拉再度合作 贛鋒鋰業開盤跳漲近5%(圖片:AFP)
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贛鋒鋰業特斯拉電池人民幣

周一 (1 日) 晚間，從事鋰產品研發和生產的中國贛鋒鋰業宣布與美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 合作，將向特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品，但未公布具體的合同金額及銷售數量。這是時隔三年後，鋰礦巨頭贛鋒鋰業再次拿下特斯拉 3 年電池級氫氧化鋰產品訂單。

受到利多消息刺激之下，贛鋒鋰業 A 股開盤股價跳空大漲約 5%。

贛鋒鋰業表示，該公司及旗下子公司 GFL International 與 Tesla 以及特斯拉（上海）簽訂產品供應合約，約定自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，由
公司及 GFL International 向特斯拉提供電池級氫氧化鋰產品，實際採購數量及銷售金額以特斯拉提出的採購訂單為准。

贛鋒鋰業認為該合同的簽訂有利於強化公司與特斯拉之間長期穩定的合作關係，有利於提升公司的獲利能力，並有助於公司長遠發展。合約將在 2022 年～2024 年履行並確認營收，對公司上述年份的經運可產生正面效益。

贛鋒鋰業第三季財報顯示，今年前三季，公司營收人民幣 70.54 億元，年增率 81.2%；歸屬上市公司股東的純益人民幣 24.73 億元，年增率 648.2%；其中，第三季營收人民幣 29.89 億元，年增率 98.5%；歸屬上市公司股東純益人民幣 10.56 億元，年增率 507.0%。


 

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