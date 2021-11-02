【Wen姐筆記】少年股神瘋元宇宙 外資冷眼看 突圍蜘蛛網區得靠權值股

11 月開局，台股立刻上演一日轉折，加權指數也量增收上季線。不過昨日籌碼面，融資仍比外資積極，融資買超 40 億元，但外資仍賣超 33 億元，盤面熱門族群仍是中小型股，而少年股神新歡則是元宇宙概念股! 台股能否突圍季線半年線間的蜘蛛網區? 仍得靠權值股! 今日多空強弱分界為 17077 點。關鍵點位為 17026、17123 與 17153 點。

17000 點籌碼區持續增加，如能轉為支撐區，兩端哨站為 16988 與 17026 點，17053 與 17100 點城池如能站穩，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。隨近日量增，有機會演出短軋空以及軋空手的雙軋走勢，將有機會挺進 17153 與 17200 點， 17200 點兩端哨站為 17182 與 17222 點。如 17256 點能夠收復，將有機會再收復 17300 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17323 點。

但如 16988 點棄守，則本波攻勢又將熄火，未能突破蛛網區，需提防回測 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點。如再棄守 16853 點，仍得提防有回測 16800 點城池與進入月線保衛戰的疑慮，16800 點兩端哨站為 16816 與 16777 點，則是多方第 4 季最重要的關鍵區。棄守則轉弱，如 16777 點棄守，提防回測 16747 至 16700 點城池，則盤勢將由空方掌控，16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。

美股 4 大指數再改寫歷史新高紀錄，台股今日千萬別上演開高走低! 多方如能順勢站穩 17123 點，才算成功突圍! 短線上指數能否突圍的關鍵，仍是權值股，但是也得提防趁拉抬台積電等權值股掩護，短線急漲的中小型股，遭到大咖調節! 在第 3 季財報公布倒數前，只要指數能維持區間格局，中小型股將有輪動機會，不過如何掌握快速輪動的節奏，將是獲利的關鍵! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)