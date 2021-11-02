〈台股盤前〉半年線及季線反壓在前 大盤仍將由中小型股擔綱

台北股市昨 (1) 日由中小型股擔綱，大盤收盤上漲 80.83 點，收盤指數報 17068.24 點，成交值 3254.17 億元，市場專家認為，在大型權值股熄火且外資觀望的格局之下，大盤近期面臨半年線及季線反壓在前，大盤指數難有大漲表現，仍要注意美國聯準會 (Fed) 的最新決策動向。

全球市場目前密切關注聯準會 (Fed) 本週將召開的利率會議，外界預期 Fed 將宣布縮減購債 (Taper) 計畫，最快在 2022 年的 6 月升息。

證券分析師黃漢成說，台股大盤目前 KD 指標已攀上高檔區，且近期面臨半年線及季線反壓在前，加權股價指數難有大漲表現，研判集中市場加權股價指數以小漲、小跌居多。

昨日台股盤面上以熱門題材的車用電子、IC 設計、元宇宙及 ABF、低軌衛星通訊為主，大型股較不受市場青睞；黃漢成說，中小型股不占指數，為目前台股錢進主流，如 OTC 指數已連 13 紅，今天還要挑戰連 14 紅。

在今天早晨美股的收盤表現上，美股道瓊指數上漲 94.28 點，或 0.26%，收 35,913.84 點。那斯達克指數上漲 97.53 點，或 0.63 %，收 15,595.92 點。標普 500 指數上漲 8.29 點，或 0.18%，收 4,613.67 點。費城半導體指數上漲 55.0 點，或 1.59%，收 3,506.3 點。

值得注意的是今晨收盤美股科技五大天王表現不佳。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.31%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.61%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.68%。道瓊成分股多收紅。波音 (BA-US) 上漲 3.65%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.63%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.05%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.36 %；家得寶 (HD-US) 下跌 1.41%。

費半成分股以安森美領漲。安森美 (ON-US) 噴漲 14.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.12%；AMD (AMD-US) 上漲 4.16%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.09%；美光 (MU-US) 上漲 2.32%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.33%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.11%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.28%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.89%。

在市場重要消息方面，PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 公布前三季財報，稅後純益 29.25 億元，年增 27.44%，每股純益 5.54 元，瀚宇博第四季客戶端需求仍強勁，持續看好下半年旺季效應。

精成科 (6191-TW) 第三季獲利 9.14 億元，季增 42.6％，年增 47.7％，以現有股本計算，每股純益為 1.92 元。2021 前三季稅後純益為 22.36 億元，年增 92.8％，每股純益 4.4 元。