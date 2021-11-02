〈台股盤中〉漲百點後櫃買扯後腿 半年線又失守翻黑回測季線

台股今 (2) 日在台積電領軍權值股大漲，推升加權指數早盤一度漲逾百點，衝破半年線 17118 點位置，最高來到 17237.09 點，不過櫃買指數盤中翻黑，挑戰連 14 漲破功，拖累半年線得而復失，盤中加權指數更一度翻黑回測季線。

台股開盤上漲 26.18 點，開在 17094.42 點，台積電最高漲 7 元、漲逾 1%，收復 5、10 日線；股王矽力 - KY 也大漲超過 2%，最高衝到 4710 元，創歷史天價；聯電、鴻海、聯發科、台塑化、南亞、中鋼等權值股全都走高，成為大盤領頭羊。

航空雙雄今天也展翅高飛，華航最高漲逾 6%，長榮航也有 5% 漲幅，領軍志信、長榮、新興、台航等運輸類股連袂走揚。

在大盤漲逾百點之後，多檔飆漲停的強勢股賣壓湧現，其中，普誠從漲停壓回到漲幅僅有 2%，出現長上影線；宏齊、凌陽創新、合勤控、凌陽、世界、大眾控、事欣科、歐買尬全部都漲停打開；唯有坐擁元宇宙概念的鈺創死守漲停板。

櫃買指數原本要挑戰史上最長的連 14 漲，但盤中破功翻黑，中小型股漲多拉回，聚和摜壓跌停。

整體來說，台股從高點拉回震盪近 200 點，半年線得而復失，盤中壓回翻黑，回測季線，下半場將看季線是否有守，將是盤勢能否重回多頭格局的關鍵。