IC載板廠擴產需求強 迅得訂單能見度達明年Q3

迅得 (6438-TW) 今年以來接單及出貨大增，受惠 IC 載板積極擴廠需求帶動，迅得下半年出貨也優於預期，今年營收可望衝至 49 億元創新高，目前迅得手中訂單也已接到明年第三季。

迅得 10 月營收 4.29 億元，月減 7.34%，年增 39.65%，迅得 2021 年前 10 月營收 40.61 億元，年增 49.77%。依目前訂單出貨排程來看，預估 11 月及 12 月營收也都能維持 10 月水準，有利 2021 年營收推升到 49 億元改寫歷史新高。

迅得今年營收高速成長，部分訂單排到明年，主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者擴產所需自動化設備，今年上半年半導體應用比重 15% ，今年下半年將提高到 2 成以上。

迅得受惠台灣 IC 載板廠積極擴廠，需求急速湧入， 目前訂單已接到明年第三季，且客戶端主要在台灣，讓迅得訂單交貨順利，不受塞港、缺櫃等不利因素干擾。

迅得第三季營收 13.86 億元改寫新高，季增 13.6%，年增 54.49%，獲利也可望隨著經濟規模擴大，優於第二季。

迅得 上半年稅後純益 2.79 億元，年增 80.52%，每股純益 4.57 元，