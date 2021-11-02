日本央行9月議事要旨 憂原物料價格上揚拖累消費

日本央行 (Bank of Japan) 週二 (2 日) 發布 2021 年 9 月 21、22 日兩天的金融政策決定會議的議事要旨。全部委員一致認為在能源價格等的上漲之下，消費者物價和去年相比有出現小幅增長。在原物料價格的上漲方面，委員們也憂心會對消費帶來影響。

另外，也有意見認為，隨著今後需求的復甦，有必要觀察企業在價格設定上的立場、以及家計對於價格上揚的容許度等，將會產生什麼樣的變化。

然而，有某位委員認為，切身相關的食品、服務價格上揚，和整體物價指標的動向有可能出現差距，有必要關注對於消費行動所造成的影響。另外也有意見認為，如果企業無法將增加的成本轉嫁到產品價格上頭，設備投資和人事費用就很有可能遭到抑制，在所得沒有增加的結果之下、家庭消費也將受到限制。

有眾多意見都將矛頭指向原物料價格的上揚，委員們擔憂會對消費帶來不良影響。

此外，在中國經濟方面，委員們都認同中國經濟正持續回溫當中，不過有多數委員也都擔憂恒大危機會對中國經濟及金融系統造成影響，認為有必要持續關注全球經濟有遭受到什麼樣的影響。

關於 2% 的通膨目標，有委員表示在考量供需落差和通膨率預測的動向之後，認為難以達成目標。