金融、傳產股殖利率2.8起跳勝大盤 吸引退休存股青睞

全球經濟復甦的大環境下，第四季以來縮減購債及何時升息話題不斷，觀察金融及傳產股利殖利率介於 2.8~7.0% 之間，優於加權指數股利殖利率 2.7%，具有較佳殖利率優勢的金融及傳產股，吸引退休存股族青睞。

兆豐投信指出，截至 10/28，金融傳產類股利率在證交所的 25 大分類指數中，多半優於大盤的 2.7% 及電子類股的 2.6%，主因金融、傳產類股經營穩健，獲利多半回饋股東，使得其股利率吸睛，其中，水泥類股殖利率以 7% 傲視群雄，水泥窯製指數殖利率也有 6.2%。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，自歐美逐步解封以來，運動服及運動鞋市場需求熱絡，例如台廠紡織、製鞋、自行車、高爾夫球產業等，隨第四季越南工廠陸續復工，營運將有機會揮別谷底。在產能不足下，將優先生產獲利較佳的高單價貨品，預估第四季獲利表現將優於第三季。

詹佩玲進一步指出，因此傳產股在財報利空反應後及評價修正後為進場良機，緊接著美國耶誕銷售旺季將至，外銷傳產貨品可望持續挹注廠商獲利。

除了傳產股看俏，詹佩玲表示，金融業今年獲利及漲幅皆表現亮眼，金融保險指數今年來漲幅為 24.94% 更勝大盤的 15.67% 漲幅。隨美國經濟動能持續回溫，聯準會將縮減量化寬鬆規模，近期美國十年期公債殖利率彈升，且長期向上趨勢未變，對於以海外債為主要投資項目的壽險及銀行業而言，將有助於收益率提升。