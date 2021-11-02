電動車+元宇宙雙動力 00757股價續飆新高

美股今晨再登高峰，雖然台股海外掛牌 ETF 今 (2) 日表現分岐，但追蹤尖牙指數的統一 FANG+ETF(00757-TW) 因為同時擁有電動車及元宇宙雙動力，盤中大漲，以 54.5 元再創掛牌以來新高，成立二年多累積漲幅 164%。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 股價狂飆 8.49%、收每股 1208 美元，續創新高，改名為 Meta 致力發展元宇宙的臉書 (FB-US) 也上漲 1.98%，為盤面多頭焦點，帶動美股主要指數包括道瓊、標普、那斯達克、費半及尖牙指數皆同步創歷史新高。

台股掛牌的海外 ETF，除了 00757 強強滾，其他像國泰費城半導體 (00830-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW) 也有逾 1% 漲幅。國泰美國道瓊 (00668-TW)、元大標普 500(00646-TW)、富邦那斯達克 (00662-TW) 不漲反跌，富邦未來車 (00895-TW) 更因前一交易日溢價過大，股價回跌近 1%，與指數脫勾。

統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，特斯拉接到租車龍頭 Hertz 十萬輛訂單，下季交車數量可望再刷新紀錄，業績大進補，同時，特斯拉在荷蘭啟動新計畫，將提供其他車廠電動車使用其超級充電站，意味特斯拉往儲能、節能、電能交換的目標又跨進一大步，前景看俏。

此外，袁永騰指出，亞馬遜投資的電動貨車製造商 Rivian 預計最快下周在美國上市，將成為美國 10 年來規模第三大的首次公開發行股票（IPO）案，外界估計其市值將逾 600 億美元，身價可能超越日本大廠本田汽車。目前華爾街給予 Rivian 高估值，顯示投資人非常看好電動車產業，也進一步推升了行業領先者特斯拉的評價。

袁永騰表示，美國經濟重啟後，回補庫存與需求增長持續驅動企業成長，市場隨著公告獲利數字優於預期而持續向上調整。進入歲末，投資焦點逐步移轉至明年具有成長潛力的標的，電動車與自駕車相關、雲端運算產業仍處快速增長期，而新題材元宇宙在臉書更名後，更為吸睛。統一 FANG+ETF 成份股皆為前沿趨勢產業龍頭股，獲利與現金流為高度成長期，評價處於長期均值，後市可期。