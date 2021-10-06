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魷魚遊戲全球爆紅 00757持股Netflix居冠績效進補

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
魷魚遊戲全球爆紅 00757持股Netflix居冠、股價進補。(鉅亨網資料照)
魷魚遊戲全球爆紅 00757持股Netflix居冠、股價進補。(鉅亨網資料照)
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00757Netflix尖牙股魷魚遊戲ETF

串流媒體巨擘 Netflix 的原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，帶動新一波用戶成長，激勵股價持續創新高，10/5 美股反彈秀，Netflix 飆逾 5% 漲勢更猛。統一 FANG+ETF(00757-TW) 持有 Netflix 權重達 9.82%，在台股掛牌的 ETF 裡持有比重最高，股價也跟著大進補，今 (6) 日逆勢勁揚超過 1%。

生存遊戲劇集《魷魚遊戲》自 9 月 17 日播出後，迅速登上美國、韓國、日本、台灣、加拿大、澳洲、德國、印度等國收視排行榜冠軍寶座，有望成為 Netflix 平台史上最熱門影集。

Netflix 投入 7 億美元打造原創韓劇決策正確，快速在股價創高上得到回報，近一季已大漲逾 17%，強壓大盤，領漲科技股；亦持續帶動新一波用戶成長，目前 Netflix 全球付費會員超過 2 億人，該公司將於 10 月 19 日公布第三季業績，預估第三季用戶淨增加 350 萬戶，遠遠超越第二季的 150 萬戶。

持有 Netflix 權重 1% 以上的 ETF 有：統一 FANG+ETF 持有 9.82%、永豐美國科技 ETF(00886-TW) 持有 2.44%、富邦那斯達克 ETF(00662-TW) 持有 2%；透過這些 ETF 當股東，不用冒生命危險玩《魷魚遊戲》賺錢，就可以坐享全球串流影音藍海的成長收益。

00757 除了持股 Netflix 居冠，因為追蹤尖牙指數，十大成份股涵蓋 AI、大數據、電動車與自駕系統、雲端服務、網路社群與串流娛樂等，除了 Netflix 為目前全球串流影音霸主，其他包括 Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Facebook（臉書）、Google（谷歌)、Tesla（特斯拉）、阿里巴巴、百度等企業，皆在串流影音領域佔有一席之地。

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