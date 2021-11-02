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〈遠東新產品發表會〉廢氣回收紗獨家供應Lululemon、馬牌 明年出貨

鉅亨網記者彭昱文 台北
遠東新因應2021 TITAS線上開展，展示新技術及新品。(鉅亨網記者彭昱文攝)
遠東新因應2021 TITAS線上開展，展示新技術及新品。(鉅亨網記者彭昱文攝)
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遠東新紡織纖維

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 (2) 日舉辦 2021 TITAS 紡織展記者會，展示新技術及產品，除了寶特瓶、二手衣等廢材回收再製的纖維外，遠東新也將鋼廠廢氣透過生物技術製造成聚酯纖維，獲瑜珈服品牌 Lululemon 以及輪胎大廠馬牌 (Continental) 採用，預計明年起量產出貨。

遠東新與美國生技公司 LanzaTech 以及印度 MEG 製造商合作，運用獨特生物技術，將捕捉到的鋼廠碳排氣體轉換為乙醇，生產聚酯並製成紗；而該技術不只應用在紡織纖維上，也延伸至工業纖維上。

遠東新表示，由廢氣製成的低碳聚酯，獲瑜珈服飾品牌客戶高度重視，遠東新也提供一貫化製造，從廢氣回收到成衣，預計相關產品在明年上半年就可在客戶店面販售。

工業纖維方面，除了輪胎簾布也將從明年開始量產出貨外，遠東新表示，目前也持預在跟車廠及相關供應商合作，將應用在安全帶、安全氣囊等關鍵車材上。

此外，遠東新短纖事業群也研發出生質及生分解的口罩用不織布纖維原料，除了保有與石化纖維的親水、親膚性、柔軟性等品質外，口罩使用完後可於適當的掩埋環境下自然分解，減輕對環境的衝擊。

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